Giochi, bici e teatro: Brenno in festa con la scuola

Brenno Useria è in fermento per gli ultimi dettagli della festa della scuola, in programma domenica 27 maggio all’Oratorio.

Nel programma l’ormai tradizionale biciclettata per il paese in compagnia di Valceresiobike, stand gastronomico per pranzare tutti insieme e nel pomeriggio tanti giochi e tornei per divertirsi insieme.

Infine i ragazzi delle scuole presenteranno un divertente spettacolo teatrale.

La festa è organizzata dal Comitato Genitori Brenno Useria con l’associazione Genitori per la scuola di Arcisate e l’Oratorio di Brenno.

