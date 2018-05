I giochi d’un tempo per una domenica da vivere al Monastero

Tiro alla fune, rubabandiera, corse con i sacchi, un due tre stella e tanti altri passatempi di una volta saranno i protagonisti di una giornata di festa proposta dal FAI – Fondo Ambiente Italiano per far scoprire o rivivere il piacere del fare squadra, della sfida leale, dell’amicizia e del divertimento in compagnia. Domenica 27 maggio 2018, dalle ore 10 alle 18, al Monastero di Torba, Bene della Fondazione a Gornate Olona (VA), i bambini, accompagnati dalle loro famiglie, potranno partecipare alle Olimpiadi dei giochi dimenticati con tornei e gare di abilità in cui cimentarsi, da coda di cavallo all’uovo nel cucchiaio, dal salto della corda multiplo alla carriola.

A queste attività, che in passato intrattenevano i ragazzi negli assolati pomeriggi di primavera, si alterneranno i giochi di cortile di un tempo, come mosca cieca, strega comanda colore, quattro cantoni e rialzo, per una giornata di svago all’aria aperta, all’insegna della fantasia, della creatività e della condivisione, lontano da tv e videogames.

Nel corso della manifestazione, per il pranzo o uno spuntino il ristorante La Cucina del Sole preparerà cestini da picnic e sarà aperto per il pubblico.

Per informazioni e prenotazioni: 348 8687196. Con il Patrocinio di Provincia di Varese.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Giorno e orario: domenica 27 maggio 2018, dalle ore 10 alle 18

Biglietti: Bambini (ingresso e attività): € 8; iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 3

Per i genitori accompagnatori: € 7; iscritti FAI e residenti Gornate Olona: gratuito

Per prenotazioni e informazioni: Monastero di Torba, Gornate Olona (VA) –

faitorba@fondoambiente.it – 0331 820301- www.fondoambiente.it.