Gioco online e sicurezza: quello che bisogna sapere per giocare tutelati

Quando navighiamo in rete è importante avere la consapevolezza di godere del massimo livello di protezione, soprattutto se trasmettiamo i nostri dati personali durante le operazioni di registrazione per creare degli account in siti web, o per eseguire delle transazioni con cui vengono trasferite delle somme di denaro. Entrambi operazioni che si rendono necessarie quando, ad esempio, si decide di giocare in un casinò online. Il rischio ricorrente a cui siamo sottoposti è che dei malintenzionati si possano indebitamente impossessare dei nostri dati, per perseguire i loro scopi illeciti.

Iscriversi ad una piattaforma di gambling online e registrare un account di gioco presso un sito di casinò non certificato dall’AAMS, espone l’utente a questi rischi. Ancora oggi, infatti, il mercato del gioco d’azzardo online illegale continua ad esistere malgrado gli sforzi compiuti dal Monopolio Italiano, continuamente impegnato ad oscurare i siti non autorizzati, dopo averli inseriti all’interno di un’apposita black list. Spesso gli utenti, soprattutto quelli alle prime armi, non effettuano le dovute ricerche prima di decidere di iscriversi ad un casinò online per giocare. Con la diffusione del fenomeno del gioco online sono sorti numerosi portali specializzati nella diffusione di notizie, di guide, di recensioni delle sale da gioco legali. Un sito come www.italcasino.net ad esempio, consente di raccogliere tutte le notizie relative ai casinò online AAMS autorizzati, presso i quali poter giocare in totale sicurezza e tutelati dalla normativa italiana che regola il gioco online. Di seguito alcuni aspetti fondamentali ai quali prestare attenzione prima di registrare il proprio conto di gioco in un casinò virtuale.

Prestare attenzione alle piattaforme fake

Bisogna fare molta attenzione quando si decide di creare un conto di gioco presso un sito di casinò online, perché non tutti sono sicuri al 100% e affidabili. Un fenomeno che si è diffuso parecchio ultimamente in rete è quello delle piattaforme fake. Si tratta di siti che apparentemente appartengono a degli operatori del gioco online, ma di fatto svolgono un’attività illecita che si basa sulla vendita di dati personali a delle agenzie pubblicitarie.

Al momento, l’AAMS ha inserito nella sua black list oltre 6.000 siti web che svolgevano un’attività di questo tipo. Inoltre, per ridurre al massimo le possibilità che gli utenti italiani possano subire delle truffe da parte dei casino che operano su internet in maniera illegale (quelli con il suffisso .com per intenderci). AMMS ha stretto un accordo con i principali provider di software, grazie al quale i loro prodotti di gioco saranno forniti soltanto ad operatori in possesso di una regolare licenza rilasciata dal Monopolio Italiano.

Due fattori da ricordare per giocare in totale sicurezza

Per garantirsi un gioco sicuro bisogna prestare attenzione ad una serie di fattori che non devono assolutamente sfuggire al giocatore. Con pochi accorgimenti, infatti, è possibile maturare un’esperienza di gioco serena all’interno del casinò online scelto per giocare.

Innanzitutto, è importante accertarsi che:

il brand al quale ci si rivolge sia in possesso di una concessione rilasciata dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, il cui logo deve figurare nell’homepage del suo portale altra cosa che l’utente deve controllare è la presenza del protocollo HTTPS nell’URL del sito web. Tale protocollo, che si basa su un sistema di crittografia, è in grado di proteggere i dati personali contenuti nel browser del giocatore quando vengono trasmessi al server. In altre parole, questo strumento di sicurezza evita che i dati inseriti nel modulo di registrazione dall’utente, tra cui anche quelli del proprio metodo di pagamento, possano essere decifrati dagli hacker informatici.

Ovviamente, per innalzare ulteriormente il livello di protezione dei dati personali l’utente può anche dotarsi di un buon antivirus. Così facendo si esclude totalmente il rischio di rimanere vittima del phishing, una pratica molto comune in rete che si basa sull’appropriazione indebita dei dati personali e di quelli finanziari.

L’elevato standard di protezione di cui godono gli utenti registrati nei casino online AAMS, sta facendo si che il mercato del gioco legale italiano continua a crescere di anno in anno, raggiungendo dei risultati economici strepitosi.

L’ aspetto principale della sicurezza e tutela dell’appassionato italiano di gambling online, va ad aggiungersi a numerosi altri fattori che rendono i prodotti e i servizi offerti dai casinò online particolarmente attrenti. Ricordiamo: un’ampia selezione di Casinò Games, Slot machine, Live Casinò, Casinò Mobile, Bonus, Promozioni, servizio assistenza clienti, ecc. Tutto ciò ha fatto si che, secondo quanto è stato pubblicato di recente dall’Osservatorio del gioco Polimi, l’incremento del settore dei casino online è stato del 22% nel 2017 rispetto all’anno precedente, oltrepassando il miliardo di euro.