Gioia Caronnese, gli Allievi sono campioni Regionali

Grande festa in casa Caronnese: con la vittoria della finale regionale per 1-0 contro la Virtus Bergamo gli Allievi Regionali 2001 si sono laureati Campioni Lombardi Assoluti per la prima volta nella storia rossoblu.

La Caronnese ha raggiunto questo grande obiettivo a valle di un cammino disseminato da brillanti performance.

Una vera e propria cavalcata di successi per i rossoblu: dopo aver vinto il campionato gli Allievi Regionali hanno superato con il risultato di 2-1 l’Olginatese al Comunale di Caronno Pertusella domenica 6 maggio.

Mercoledì 9 Maggio nella gara di andata della semifinale in casa del Bresso la formazione di mister De Martino si è imposta con il risultato di 1-2 con reti di Meoli e Marocco. Nella gara di ritorno i rossoblù hanno chiuso sull’1-0 con gol di Dibitetto.

Nella finalissima di sabato 19 maggio sul campo neutro di Carate Brianza, contro la Virtus Bergamo – vincitrice dell’altra semifinale contro la Pro Sesto -, a decidere la sfida è stata la rete di Mattia Raccuglia a 15 minuti dalla fine della partita. Al fischio finale è 1-0 per i rossoblu, che possono iniziare i festeggiamenti.

E’ un pezzo di storia della Caronnese che diventa realtà. Ma non è finita qui: ora ad aspettare la Caronnese ci sono le finali nazionali