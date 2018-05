Giorgia e Simone, cacciatori di luppoli al massimo livello

Quando la birra chiama, c’è chi risponde senza indugi. È il caso di Giorgia Lopatriello e Simone Palmeri, 36 e 37 anni di Comerio, che sono riusciti nell’impresa di collezionare tutti i 60 timbri sul passaporto del concorso #140annidiluppoli (che termina oggi: venerdì 25 maggio), aggiudicandosi così le felpe realizzate per l’occasione dal Birrificio Angelo Poretti.

Un tour de force birrario notevole e soprattutto rapidissimo, quello di Giorgia e Simone, completato in poco più di un mese, tra febbraio e marzo. «Ci siamo sudati il premio!» ridono parlando di questa simpatica esperienza, in giro per Varese, alla ricerca dei sessanta locali coinvolti nell’iniziativa.

«Abbiamo iniziato dal “Delfino Blu”, bar di Casciago che si trova a pochi metri dal confine con Varese. Era anche il più vicino a casa nostra visto che allora abitavamo a Luvinate. E poi ci abbiamo preso gusto: conoscevamo già diversi locali, per gli altri ci siamo affidati alle mappe sul cellulare e siamo andati a cercarli uno per uno. Ci siamo mossi tra il tardo pomeriggio e la sera tenendo per ultimi, o per qualche occasione, i ristoranti. Abbiamo coniugato la nostra passione per la birra con le “necessità” di completare il concorso».

Un pub-crawl che ha riservato anche belle sorprese a Giorgia e Simone: «Nella nostra ricerca dei luppoli del Birrificio Angelo Poretti abbiamo scovato diversi posti nuovi e molto carini, nei quali ci siamo trovati davvero bene. Qualche nome? Il GEG di via Griffi, il Round di viale Belforte o La Darsena, sul lago…».

A livello di tipologia di birre prescelte, Giorgia e Simone non hanno dubbi: «Per i nostri gusti, la più gettonata è stata la classica bock, la “5 Luppoli”, con largo vantaggio sulle altre. Ogni tanto però abbiamo cambiato scelta: ci ha incuriosito la “7 Luppoli” invernale, per esempio, ma la bock batte tutte».