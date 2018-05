Giorgio Caporaso al Forlì Four Design

L’ architetto varesino Giorgio Caporaso, socio onorario dell’Associazione “For Design”, sarà un importante protagonista di Forlì Four Design.

Dal 24 al 27 maggio 2018 Forlì aprirà le porte al Design, quattro giorni di mostre, conferenze, presentazioni, allestimenti, che coinvolgeranno designer ed artisti del territorio e ospiteranno architetti e designer di fama nazionale ed internazionale.

Con il Patrocinio dei Comuni di Forlì, Cesena e Faenza e della Regione Emilia Romagna, la disponibilità e il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Forlì e Cesena e di Ravenna, di ADI Delegazione Emilia Romagna, la collaborazione di designer e architetti, di tante aziende del territorio e l’entusiasmo degli esercizi commerciali della città, la prima edizione di Forlì Four Design, che sarà inaugurata il 24 maggio alle ore 11.00 nel Salone del Palazzo Comunale, partirà con un ricco programma.

I forlivesi scopriranno nei prossimi giorni dove saranno esposte le opere di architetti, designer e artisti del territorio come Camilla Fabbri, Annalisa Balzoni, Massimiliano Sansavini, Lena Papadaki, Ilaria Milandri, Fabrizio Ballardini, Alessandro Tricoli, Marcello Maltoni e ospiti come Caterina Crepax, Davide del Gallo, Massimo Farinatti, Andrea Rovatti, Giorgio Caporaso.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema dell’Ecosostenibilità, coinvolgendo aziende e designer sensibili all’argomento, per questo motivo sarà gradito ospite della manifestazione l’architetto e designer pluripremiato Giorgio Caporaso che da anni è impegnato nello studio e la progettazione di arredi ecosostenibili.

La Conferenza dal titolo: “Design circolare per un futuro sostenibile” si terrà il 25 maggio alle ore 19.30 presso l’Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forlì, con importanti relatori: architetto e designer Giorgio Caporaso art director e chief designer office di Lessmore, Stefano Ciafani Presidente di Legambiente, Donatella Pavan Presidente di Giacimenti Urbani e Marco Capellini Presidente di Matrec.

Gli arredi della Ecodesign Collection di Lessmore, saranno ospitati in una location dedicata in Piazza Saffi, la piazza principale di Forlì, mentre gli arredi di Parasacchi Home, le coloratissime bobine, altro brand di cui Caporaso cura la direzione artistica ed è direttore del design, arrederanno, sempre in Piazza Saffi il dehors di EATALY.

Inoltre l’architetto varesino ha voluto fare due speciali omaggi alla manifestazione romagnola: la presentazione in anteprima della rivisitazione della sedia che fa parte del sistema di sedute (sedie, sgabelli, panchine) VARESE e alcuni Moretti e Morettini personalizzati con il logo di Forlì Four Design.