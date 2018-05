Giornata dell’infermiere, in via Milano misurazione dei parametri vitali

Domenica 13 maggio in occasione della giornata internazionale dell’infermiere l’OPI (ordine professioni infermieristiche) in collaborazione con il consigliere comunale Alessandro Albani, di professione coordinatore infermiriestico, riproporanno un gazebo in via Milano dalle ore 10 alle ore 18 dove gratuitamente verranno misurati i parametri vitali.

Al gazebo saranno presenti gli studenti dell’Università dell’Insubria e il CIVES Vasere per una dimostrazione della rianimazione cardiovascolare. Un’ occasione di conoscere la professione infermieristica e un confronto con la cittadinanza. Il consigliere Albani vi aspetta numerosi