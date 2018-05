Una giornata ecologica “straordinaria” a San Fermo

Giornata ecologica “straordinaria” a San Fermo: domenica mattina, 27 maggio 2018, alcune Guardie Ecologiche volontarie, l’Arci Caccia di Mentasti, alcuni rappresentanti Coldiretti ed alcuni residenti della zona si sono ritrovati in via Trafoi (zona S. Fermo verso Velmaio – traversa di via Vetta d’Italia) per pulire una discarica abusiva segnalata da più parti.

«Grazie al trattore e cassone di Battista Lazzaroni ed all’intervento provvidenziale con la benna di un altro residente (soci di Arci Caccia e Coldiretti) siamo riusciti a pulire tutta la zona – spiegano i volontari – Abbiamo trovato televisori, cartongesso, lana di roccia, tubi in plastica, suppellettili etc. Il cassone di Battista è stracolmo e verrà portato all’Isola Ecologica».

I volontari si sono poi diretti verso il tratto iniziale di via Vetta d’Italia, dove abbiamo riempito diversi sacchi che saranno rimossi da Aspem. «Qui abbiamo trovato un lavello da cucina in ceramica, barattoli vuoti vernice, bottiglie, lattine, batterie eccetera – hanno segnalato i volontari – Si tratta di un operazione da ripetersi a fine autunno ,quando i rovi saranno meno infestanti. Grazie ad una famiglia speciale di Mentasti (quella di Battista con sorelle, nipoti, cugini), agli amici di Arci Caccia di Mentasti, ad altri di Coldiretti abbiamo in tutta semplicità ed allegria (Naturalmente finito il lavoro, il buon Alessandro ci ha rifocillato ben bene) reso più vivibile una zona della nostra città».