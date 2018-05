Una giornata a Ginevra, meravigliosa città Svizzera a 4 ore da Varese

Meta ambita per la qualità della vita, Ginevra è una città Svizzera che attira ogni anno turisti provenienti da ogni parte del mondo. Ginevra non è grandissima, ma racchiude un vero tesoro artistico fatto da musei, luoghi importanti, e monumenti, e soprattutto è veramente vicina all’Italia. Dista appena due ore in auto da Aosta e poco meno di 4 ore da Varese. Quindi è una destinazione ideale per una gita di un giorno, o meglio ancora di un week-end. E’ facilmente raggiungibile in auto, moto o camper, passando attraverso luoghi naturali mozzafiato. Se avete voglia di trascorrere un’esperienza fantastica, non vi resta che pianificare il vostro viaggio…

Le cose da vedere a Ginevra sono molte, ma per vostra fortuna, la redazione di Varesenews vi offre un itinerario di 1 giorno perfetto per ammirare le sue bellezze e sentirsi, almeno per una volta, un po’ svizzeri…

Itinerario di un giorno a Ginevra: Mattina

1 – Prima Tappa (Colazione, Place du Bourg de Four, Cattedrale di Saint Pierre)

Il nostro itinerario inizia dal cuore della città vecchia di Ginevra, la Place du Borg de Four, splendido esempio di architettura medievale. Qui, dopo una bella colazione al La Clemence (spenderete circa €5,00 ma potreste anche superare questa soglia) troverete la Cattedrale di San Pietro. Questa magnifica chiesa, risalente al 1160, è uno degli edifici più antichi di Ginevra. Di origine cattolica, nel 1500 divenne una delle chiese protestanti della città. Il suo esterno è davvero particolare, grazie all’insieme di stili che la compongono, tra i quali è ravvisabile anche un richiamo al mondo Classico. Inoltre poco distante troverete anche il sito archeologico annesso.

2 – Seconda Tappa (Cappella dei Maccabei, Maison Tavel, Università)

All’interno della chiesa potrete ammirare la Cappella dei Maccabei, colorata e ricca espressione gotica, che ospitò anche le lezioni di filosofia dell’Accademia. A due passi da qui, procedendo su Rue du Soleil-Levant per qualche minuto a piedi, troverete la Maison Tavel, la più antica residenza privata della città. Non contiene particolari elementi artistici, ma è sicuramente un ottimo modo per vedere come si viveva a Ginevra.

Tramite Rue Henri Fazi raggiungerete poi l’Università di Ginevra, vanto indiscusso della città. Forse non potrete entrare nelle aule, ma vale comunque la pena fare una passeggiata nel campus.

Itinerario di un giorno a Ginevra: Pomeriggio

1 – Prima Tappa (Pranzo, Museo di Etnografia, Museo Patek Philippe)

Prendendo il tram n15 arriverete poi alla prossima meta della giornata, ma prima pensiamo al pranzo. Troverete tante alternative valide in questa zona, ma tra le tante prendete in considerazione il Le 15, con le sue proposte anche a menù fissi che vi consteranno circa €30,00. E’ arrivato il momento di entrare a visitare il Museo di Etnografia, che vi offrirà un’ampia visuale sullo sviluppo delle culture del mondo, tutto in un edificio dall’aspetto quasi futuristico.

Quasi di fronte troverete il Museo Patek Philippe. Dedicato alla leggendaria marca di orologi locale, il museo vi permetterà di ripercorrere la storia della produzione degli orologi della casa.

2 – Seconda Tappa (Museo di arte e storia, Museo di Storia Naturale, Parc La Grange)

Terminata la vostra visita è ora di tornare verso nord, prendendo l’autobus n. 2 o 36, fino a raggiungere il Museo di arte e storia. Questo museo, che è uno dei più importanti della Svizzera, è composto da 7.000 metri quadrati, sede di collezioni che vanno dai reperti preistorici alle icone bizantine. A due passi da qui troverete anche il Museo di storia naturale che, con le sue ricostruzioni di habitat naturali, con relative specie,vi trasporterà indietro nel tempo.

Prendete ora l’autobus 1 fino a Thônex, Hôpital Trois-Chêne per l’ultima tappa del pomeriggio: Parc La Grange, splendido polmone verde nel cuore della città, dove potrete concedervi un po’ di sano relax prima dell’ora di cena.

Itinerario di un giorno a Ginevra: Sera

1 – Cena

Procedendo lungo il litorale del lago troverete diversi locali per la vostra cena. Tra i molti vi segnaliamo La Brasserie du Parc des Eaux-Vives, che vi consentirà di cenare con piatti prelibati a prezzi relativamente contenuti. Dovreste cavarvela con circa €30,00 a persona.

2 – Ultima Tappa (Jet d’eau)

La sera lasciatevi incantare dalla più grande fontana d’Europa, il Jet d’eau. A vederlo potrebbe sembrarvi un gigantesco getto d’acqua, ed in un certo senso lo è, dal momento che è nato per diminuire la pressione dell’acqua dopo la costruzione di una centrale idroelettica. Inutile dire che il suo getto d’acqua è una delle cose più suggestive che vedrete in questa giornata a Ginevra.