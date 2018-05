Giornata mondiale senza tabacco 2018: il messaggio di ATS Insubria

ATS Insubria nell’ambito della sua mission di promozione della salute è in prima linea nella lotta al tabagismo, che prosegue da anni. Le azione di contrasto al fumo rappresentano un impegno quotidiano che si traduce in molte azioni declinate, durante tutto l’anno, nelle attività di promozione della salute nelle scuole attraverso i programmi di LifeSkills Training, PEER Education, Unpluged e nelle aziende con le buone pratiche delle linee guida della Rete regionale del WHP – Workplace Health Promotion.

Proprio durante il recente evento promosso da “CHRODIS Plus: Implementing good practices for chronic diseases” e Ministero della Salute, in collaborazione con Regione Lombardia, e quindi con ATS Insubria, a supporto all’”Andalusian Regional Ministry of Equality, Health and Social Policies” – Spain, che ha scelto di trasferire e adattare alcuni elementi del programma lombardo “Aziende che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia”, è stata presentata in anteprima la locandina realizzata da ATS Insubria per il 2018. Una versione in spagnolo ha consentito ai colleghi andalusi un immediato recepimento del messaggio che si vuole trasmettere con questa proposta di comunicazione molto sintetica e immediata: “Togliti il fumo dalla testa: ricolorati con + salute, energia e benessere; autostima e gratificazione; libertà fisica e psicologica”. La locandina riporta anche un breve test di autovalutazione per misurare il grado di dipendenza da fumo e i contatti disponibili per affrontare la dipendenza.

Il manifesto, in fase di divulgazione via mail e attraverso i social, a partire proprio dal 31 maggio, Giornata mondiale senza tabacco, ricorrenza celebrata annualmente con lo scopo di incoraggiare ad astenersi per almeno 24 ore dal consumo di tabacco, vuole offrire, una volta in più, l’occasione per smettere di fumare in via definitiva.

La dipendenza da fumo è ancor oggi tra le prime cause di tumore al polmone.