Giornata paralimpica con Giusy Versace al Paladozio

Domani, venerdi 4 maggio, dalle 9:30 alle 12:30 si svolgerà la giornata paralimpica “Sport insieme, yes we can!” organizzata dall’istituto Prealpi in collaborazione con Osa Saronno, Polha Varese e Atletica Cairatese e con il patrocinio del Comune di Saronno, Cip, Fispes e Fisdir.

Alla manifestazione parteciperà anche Giusy Versace campionessa paralimpica, conduttrice televisiva e politica italiana, fondatrice di “Disabili no limits onlus” e scrittrice di “Con la testa e con il cuore si va ovunque”.

Alla manifestazione parteciperanno atleti di sitting volley, basket in carrozzina, tennis tavolo, atletica, badminton, hand bike e tchoukball in carrozzina di livello nazionale ed internazionale. Durante la giornata i ragazzi dell’istituto di via San Francesco avranno la possibilità di interagire, giocare e competere con gli atleti paralipici.

L’invito viene esteso a tutti gli istituti superiori di Saronno.

“Sarà una giornata all’insegna dello sport, dell’integrazione e sensibilizzazione” concludono gli organizzatori. Concluderanno la giornata testimonianze, interviste e esibizioni degli atleti di basket in carrozzina, sitting volley e tchoukball.