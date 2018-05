La dinastia del pasticcino cresce. Andrea Buosi si candida a “pastry star”

Da una piccola bottega ad una delle più apprezzate pasticcerie del Varesotto.

La storia della Pasticceria Buosi parte da lontano, da quando Ermes Buosi e sua moglie Rosi nel 1958 aprono un negozietto di alimentari a due passi dalla stazione di Venegono Superiore, con un angolino riservato a biscotti, marron glacè e con una macchina per la panna montata. Un passo dopo l’altro, con tanto lavoro, a quel piccolo negozio si affiancarono negli anni un laboratorio di pasticceria e gelateria artigianale, fino ad arrivare all’attuale pasticceria-gelateria con laboratorio di Venegono, cui si affiancano un punto vendita a Varese e altre attività sempre legate al cibo di qualità. Una scelta “dolce” che si è rivelata vincente.

Dall’unione della coppia, nascono tre figli. Il primogenito, Denis, dopo aver frequentato la scuola professionale di pasticceria, decide di entrare nel laboratorio di famiglia nei primi anni ’80, dove poi si dedicherà a tempo pieno alla produzione, con una particolare predilezione per la lavorazione del cioccolato.

Denis e i suoi fratelli sono cresciuti e a loro volta hanno messo su famiglia e siamo dunque alla terza generazione di Buosi, e tra i nipoti di Ermes e Rosi, inizia a farsi strada nel mondo della pasticceria il giovane Andrea, 20 anni, figlio di Denis.

Dopo essersi distinto in gennaio tra 150 concorrenti al Chococake award 2018, nei giorni scorsi Andrea ha nuovamente sbaragliato diversi concorrenti in un’importante competizione di settore, il World Pastry Stars 2018, dove è arrivato secondo nella sezione Miglior Pasticcere under 30.

«Un riconoscimento di prestigio nato per valorizzare la cultura della pasticceria artigianale e dell’innovazione attraverso i giovani e il linguaggio femminile – spiegano gli organizzatori del World Pastry Stars Award – passando anche dalla comunicazione digitale, fondamentale per determinare il successo di una Pastry Star».

Una giuria d’eccezione ha valutato i lavori proposti e ha decretato i vincitori, che sono stati premiati il 21 maggio durante il congresso dalle aziende partner dell’evento.

Per il giovane Andrea un palcoscenico degno di un aspirante “pastry star”.