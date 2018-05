Giovani scrittori alla ribalta alla Fiera di San Pancrazio 2018

Ci sarà spazio anche per il Premio Chiara nel cartellone dell’XI edizione della Fiera di San Pancrazio, in programma dal 12 al 20 maggio 2018 al Parco Spech di Vedano Olona.

Per domenica 13 maggio alle ore 17:30 è infatti in programma una tavola rotonda dedicata al mondo della letteratura: ne saranno protagonisti sei tra partecipanti e vincitori delle passate edizioni del Premio Chiara Giovani (sezione giovanile del celebre premio letterario intitolato alla memoria di Piero Chiara).

“Incalzati” dalle conduttrici Giulia Adamoli e Bambi Lazzati vedremo dunque “alla ribalta” Chiara Andreatta, Mattia De Rinaldis, Glenda Giussani, Giulio Grisotto, Camilla Manara e Beatrice Paris, che si racconteranno e si confronteranno – ciascuno dal loro punto di vista – su un tema quanto mai attuale e discusso com’è quello del rapporto dei giovani col mondo della lettura e della scrittura creativa.

Quali sono i motivi per cui, oggigiorno, un giovane si accosta alla lettura? Cosa si preferisce leggere? In che modo la lettura si intreccia col proprio vissuto? Cosa, infine, spinge a passare dal “consumo” alla “produzione”, ovvero a impugnare la penna e dare voce alle proprie ispirazioni traducendole in narrazione? Questione d’impulso, di divertimento, di apprendimento, di ambizione… o cos’altro?

Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà presso l’auditorium allestito nel parco centrale vedanese. Per l’occasione verrà inoltre editato e distribuito un volumetto contenente i racconti coi quali i giovani ospiti hanno felicemente concorso al Premio Chiara.