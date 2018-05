Giovani talenti alla ribalta, torna MusicAvisando

Sabato 12 maggio 2018, dalle ore 20.30 all’Auditorium Comunale di Maccagno (Via Valsecchi 23), prenderà il via la prima delle due serate dedicate alla settima edizione di MusicAvisando, la vetrina musicale che porta alla ribalta i giovani talenti del territorio.

Organizzata dalla sezione Avis di Luino in collaborazione con il Comune e Pro Loco di Maccagno con Pino e Veddasca, la manifestazione presenta anche quest’anno, numerose novità.

Il sabato sera sarà dedicato a solisti e gruppi già affermati nel mondo delle sette note

locale, alternando personaggi noti al pubblico insieme a parecchie novità. Si esibiranno gli Smart (pianoforte-voce, genere musica Pop), gli Acoustic Dream ( Musica internazionale, con un omaggio particolare a Lucio Battisti), Erika Papa (cantante solista) accompagnata da una Jam session (Jenny Giacomelli al sax, Luciano Tuccio al basso elettrico e Paolo Besagni alle percussioni), Andrea Piras (cantante solista) e Federico Masieri (artista del Didjeridoo, particolare strumento australiano).

Il giorno seguente, domenica 13 maggio questa volta con inizio alle ore 16, sarà la volta di giovani e giovanissimi artisti, molti dei quali alle prime armi con le apparizioni in pubblico.

Un mondo per avvicinare sempre più persone al mondo della musica, con l’obiettivo di trascorrere momenti di svago e di divulgazione.

L’ingresso per entrambi gli appuntamenti, sarà libero.

«Per Maccagno è una grande occasione che si rinnova», dice il sindaco Fabio Passera, «e lo è per tanti motivi. Intanto siamo orgogliosi di poter dire come la manifestazione sia diventata a tutti gli effetti un appuntamento fisso qui da noi, in Auditorium.

La collaborazione con Avis Luino, che si rinnoverà tra poche settimane con il Battesimo Civico dei 18enni (sabato 2 giugno 2018, ore 17) dà il senso di un’unità di intenti che non ha più bisogno di conferme.

Ma, su tutto, il piacere di ascoltare per due giorni buona musica è un motivo di grande soddisfazione. Lasciatemi dire che, mentre sabato sera sarà una piacevole conferma con i gruppi che caratterizzano il palcoscenico locale, l’appuntamento di domenica è davvero speciale. Vedere tanti giovani e giovanissimi artisti alle prese con le loro prime esibizioni, è un’emozione davvero impagabile. Grazie a tutti coloro che si sono spesi per questo appuntamento, dagli organizzatori agli insegnanti, dalle famiglie fino a tutti gli interpreti, veri protagonisti di questa importante manifestazione musicale».