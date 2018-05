I giovani talenti concludono la stagione di Gallarate Classic

I “Giovani Talenti in Concerto” concludono anche questa edizione di Gallarate Classic: l’appuntamento è per venerdì 25 maggio alle 21 al teatro del Popolo di via Palestro.

Si avvia dunque alla conclusione con un ottimo successo di pubblico e di critica la rassegna di musica classica organizzata dall’Associazione Musica al Sacro Cuore e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate, con un concerto che vedrà alternarsi sul palco giovanissimi talenti.

In programma Giorgio Fiorio pianista tredicenne di Genova, un eccellente chitarrista Simone Cutuli di Tradate e Alberto Maiorana di Valenza, uno straordinario talento e virtuoso del pianoforte che vanta un programma di grande spessore. Una serata veramente da non perdere, a conclusione di una stagione musicale che è stata ricca di concerti di altissima qualità, con la presenza di artisti e interpreti di livello internazionale e che, allo stesso tempo, ha rivolto una particolare attenzione ad artisti “giovani”, che si affacciano sull’affascinante mondo della musica.

E a proposito della seconda edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Gallarate”, svoltasi il 5 maggio scorso, la commissione giudicante, presieduta dal famoso pianista Giacomo Battarino (che la sera precedente ha eseguito il Concerto K 467 di Mozart per pianoforte e orchestra sotto la direzione di Igor Bukhvalov, direttore di fama mondiale e anche prestigiosa presenza nella giuria, giunto direttamente da New York per l’evento) ha sottolineato l’altissimo livello di preparazione dei giovanissimi talenti, assegnando oltre ai tre premi previsti dal Concorso anche un premio speciale a un ragazzo di soli sedici anni. Alla premiazione, alla quale è seguito un breve concerto dei classificati, era presente anche Anna Cazzullo, figlia dell’illustre psichiatra cui è intitolato il primo premio del concorso.

L’ingresso alla serata del 25 maggio è libro e gratuito.