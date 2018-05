Giovedì chiuso il passaggio a livello

Chiusura del passaggio a livello di RFI nella giornata di giovedì 3 maggio dalle 9 alle 14, per permettere la posa dei cavi degli impianti di sicurezza della rete ferroviaria e altri interventi. Gli operai sono al lavoro al km 3 chilometri che collega Laveno a Castelveccana.

Chi deve raggiungere o uscire da Laveno quindi, deve utilizzare la via XXV Aprile, da Cittiglio deviare all’altezza del cimitero verso il passaggio a livello ferroviario delle “Nord” e attraversare l’area produttiva del Pradaccio per raggiungere la via XXV Aprile. In senso contrario bisogna imboccare la Via XXV Aprile e raggiungere Cittiglio o Caravate.