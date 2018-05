Il giro del mondo in piazza Repubblica: torna lo street food di Platea Cibis

Ha aperto la stagione dei festival varesini dello street food, quattro anni fa in via Marconi e anche quest’anno riempirà con i i profumi e i sapori di tutto il mondo piazza della Repubblica: da giovedì 10 maggio a domenica 13 arriva a Varese Platea Cibis, la kermesse culinaria itinerante con prodotti regionali tipici del bel Paese e piatti internazionali, che gira tra le più importanti piazze italiane da fine marzo.

La rassegna dei cibi di strada e dei piatti tradizionali della cucina popolare farà pianta stabile in piazza della Repubblica da giovedì 10 a domenica 13 Maggio, con orario continuato dalle 10 alle 24, ad ingresso gratuito. Protagonisti, come sempre, gli antichi sapori: ricette che rendono uniche e famose le regioni d’Italia e le altre nazioni saranno protagoniste di questi 4 giorni dedicati allo street food di alta qualità, alla ricerca delle più importanti tradizioni.

Per chi ama la tradizione della carne, per esempio, a Platea Cibis sarà possibile trovare la tagliata, la bistecca alla fiorentina, gli arrosticini abruzzesi, il maialino alla brace, tute annaffiate da birre artigianali. Ma si possono assaggiare anche le trofie al pesto, la focaccia genovese, la puccia pugliese e gli arancini siciliani. E per dolce i cannoli siciliani, o le sarde seadas. In una versione non solo da mangiare: i produttori saranno a disposizione infatti per rivelare storie e segreti del loro lavoro.

I piatti segnalati sono solo alcune delle proposte italiane a cui si uniranno le specialità internazionali: in piazza Repubblica saranno rappresentati Grecia, Messico, Spagna, Germania, Belgio, Olanda, Argentina e tanto altro ancora.