Girometta d’oro 2018 a Giuseppe Redaelli

Sarà assegnato domenica 6 maggio dalla Famiglia Bosina la Girometta d’Oro 2018, il premio che ogni anno viene destinato ai varesini che si sono distinti per impegno e capacità professionali, artistiche, sportive, politiche e non solo.

A ricevere quest’anno la Girometta d’oro sarà Giuseppe Redaelli: presidente delle associazioni varesine Monelli della Motta e Varesevive, ma soprattutto di Aci Varese e Aci lombardia, nonchè dell’autodromo di Monza: «Una persona che dà lustro a Varese anche fuori Varese» come ha spiegato il sindaco Davide Galimberti.

Verranno consegnati i premi anche ai due maestri del lavoro, Mario Barassi e Roberto Bianchi, che lavorano in aziende varesine,

mentre il riconoscimento quest’anno per le attività commerciali andrà a Cesare Lorenzini, il patron dell’hotel ristorante Bologna: soprattutto per il fatto che rappresenta un punto di riferimento per la città di Varese. A lui arriverà una targa della famiglia Bosina.

Il premio “Mecenate dello sport” andrà invece a Paolo Maccecchini, che sta cercando di tenere insieme, in questi momenti di difficoltà, il Varese Calcio. Infine, il premio mamma dell’anno andrà a Augusta Taboni, mamma di 4 figli e ora in attesa di altri due gemelli. Moglie di un farmacista, è maestra di scuola materna e abita alla Rasa.

«Sono state premiate una serie di figure illustri della città – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – La scelta ha dato rilevanza a delle figure che hanno dato importanza in sede ultravaresina e locale a persone che danno un segno di appartenenza forte della comunità».

La cerimonia per l’edizione 2017 della Girometta d’oro si svolgerà domenica 6 maggio nel Salone Estense del Comune di Varese a partire dalle 10, la cerimonia proseguirà poi con il corteo fino alla basilica di San Vittore dove alle 11.30 si svolgerà la Messa.

LA GIROMETTA D’ORO ALL’INTERNO DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN VITTORE

La giornata che vedrà l’assegnazione della girometta d’oro comincia molto prima, alle 6.15 al Sacro Monte: per quell’ora verrà benedetta la fiaccola da parte dell’arciprete, monsignor Erminio Villa. Alle 6.30 partirà la fiaccolata di 46 chilometri attraverso la città, con la partecipazione degli atleti delle società sportive varesine.

La cerimonia per l’edizione 2017 della Girometta d’oro si svolgerà domenica 6 maggio nel Salone Estense del Comune di Varese a partire dalle 10. Alle 10.30 arriverà a palazzo Estense la fiaccola, mentre alle 11 corteo storico dai giardini Estensi e piazza San Vittore, con la partecipazione del gruppo folcloristico bosino e consegna della fiaccola al sindaco.

In basilica di San Vittore alle 11.30 si svolgerà la Messa Solenna, con il rito del Faro e il rito dei Ceri, che coinvolge i rioni di Varese. La giornata della famiglia Bosina si concluderà dopo la messa solenne, con un aperitivo in piazza offerto dalla Famiglia Bosina.