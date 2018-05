In gita studio, per conoscere “le piscine”

Venticinque studenti in gita studio accolti da tre sindaci. È accaduto ai ragazzi iscritti al primo anno del corso per Tecnico di Piscina all’ISIS A. Ponti di Gallarate. Gli alunni sono stati accolti nelle aziende che collaborano con l’associazione Professione AcquaNet che ha promosso il corso.

Al loro arrivo, quindi, oltre al Presidente Rossana Prola ed al coordinatore Paolo Ferrario dell’associazione, c’erano i Sindaci di Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere e Solferino, i Comuni mantovani sede rispettivamente delle ditte interessate al primo corso di formazione di questo genere.

Nella mattinata studenti e docenti, che erano accompagnati da Stefano Prestinoni, ideatore del corso, hanno potuto visitare gli show room, il laboratorio prove e il reparto produttivo di Piscine Castiglione con una guida d’eccezione: l’ing. Annalisa Colletto, figlia del fondatore dell’azienda. Dopo un pranzo al sacco nel parco cittadino il bus si è spostato alla Teclumen dove l’ing. Devis Cason, anche lui proprietario e figlio del fondatore della società, ha fatto visitare ai ragazzi tutti i comparti dell’azienda terminando nel suggestivo show room illuminato come un palco rock dai proiettori costruiti nello stesso sito.

Quella del 21 maggio è stata, per gli studenti la prima occasione per toccare con mano quanto vi sia “sotto” l’acqua di una piscina e cosa sia capace di fare nel mondo l’imprenditoria italiana.

Il prossimo anno gli studenti coinvolti saranno il doppio: a quelli di quest’anno, che frequenteranno il secondo anno formativo (il corso è strutturato su tre anni), si aggiungeranno i nuovi “primini”. E per alcuni di loro si potrebbe preannunciare anche un’estate di esperienza lavorativa: Polimpianti srl ha infatti aperto le sue porte al primo studente per il periodo di alternanza scuola-lavoro.

Per comprendere meglio come è strutturato il corso per “tecnico di Piscina” si può visitare il sito ufficiale.