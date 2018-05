Giulia Leonardi, il ritorno della farfalla-tigre

Giulia Leonardi torna al Palayamamay. Una delle protagoniste della straordinaria ascesa della squadra bustocca che ha portato alla conquista del triplete (Campionato, Coppa Italia e Cev Cup) nella stagione 2011/2012, nonché dalla Supercoppa Italiana nel 2012/2013, torna a giocare alla Unet E-Work Busto Arsizio.

Dal 2015 a oggi Leonardi ha vestito la maglia di Piacenza (poi Modena), risultando ogni volta tra le migliori del suo ruolo. Ora torna, la giocatrice Cesenate, classe 1987, torna a Busto:

“Solo pensare al Palayamamay, agli Amici delle Farfalle, a tutte le persone della società che ritroverò – spiega Leonardi -, mi fa battere fortissimo il cuore. I ricordi che porto dentro di questo ambiente non mi fanno sentire arrivata, anzi sono per me da stimolo per dimostrare che c’è ancora tanta voglia di fare, per credere ancora nei sogni che si sono avverati qualche anno fa, ma devono essere sempre l’obiettivo di ogni stagione”.

Per lei un legame speciale con la squadra: “torno perché quelli a Busto Arsizio sono stati gli anni più belli della mia carriera – dice Leonardi – e perché ogni giocatrice che ho incontrato negli anni successivi mi diceva che era strano non vedermi più con la maglia gialla Tigros: torno, sempre farfalla, ancora più tigre”.