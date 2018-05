Giuliano e Adriana, un “royal wedding” in incognito

Discreti come sono, considereranno questo articolo come un dispetto, più che un piacere.

Ma a volte, il dovere di cronaca prevale e poiché la cerimonia di cui sono stati protagonisti, come ha ricordato la funzionaria dell’ufficio anagrafe, é “pubblica e in un luogo pubblico”, si impone la notizia.

Quando le notizie sono belle, gli sposi radiosi e la famiglia stupenda, poi, è un vero obbligo morale.

Non ci resta quindi che fare le più grandi congratulazioni a Giuliano Bossi, direttore di Confagricoltura Varese, e alla collega giornalista Adriana Morlacchi che si sono sposati, con un’informale ma sentitissima – dai parenti e amici che ne avevano avuto notizia – cerimonia in Comune.

Una festa per pochi, senza clamore (si dice che qualcuno sia stato avvertito alle 8 di mattina del giorno stesso, con un veloce “senti se non hai da fare oggi passa a mezzogiorno in comune, che ci sposiamo”) ma che non toglie niente all’importanza che riveste questa “cerimonia sociale d’amore”, “officiata” in questo caso da Roberto Puricelli, già consigliere e assessore comunale di Varese.

Ai due sposi, i più sentiti auguri. E per chi leggendo si stupirà perché non era al corrente di nulla, la risposta è “Lo sapete, sono fatti così”: cioè l’esatto contrario dei due celebri sposi che si stavano unendo in matrimonio a Windsor, negli stessi minuti in cui Giuliano e Adriana si stavano dicendo “sì”.