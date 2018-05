“Giuseppe Conte premier del governo politico”

Giuseppe Conte sarà il premier del governo politico. A fare il nome del nuovo futuro Presidente del Consiglio è stato Luigi Di Maio, una volta terminato l’incontro con la stampa. Così come ha poi fatto Matteo Salvini, leader della Lega Nord dopo il suo intervento.

«Abbiamo indicato al Presidente il nome che secondo noi può portare avanti il contratto di Governo con la Lega”. Ha esordito Luigi Di Maio rivolgendosi alla stampa dopo l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader del Movimento 5 Stelle non ha fatto nomi durante l’intervento ma ha lasciato intendere che l’intesa c’è e una volta terminata la conferenza stampa ha fatto il nome Giuseppe Conte.

«In questi giorni abbiamo imposto un metodo – ha detto Di Maio -: prima abbiamo discusso di temi e poi dei nomi. Il nostro sarà un Governo politico che metterà al centro le questioni politiche. Sarà un Governo inaspettato ma votato. Un Governo che nascerà intorno ad una contrattazione al rialzo sui temi per il bene degli italiani. Siamo pienamente soddisfatti del lavoro nei prossimi giorni speriamo che si possa iniziare questo nuovo percorso per la Repubblica. Sono stati 80 giorni in cui ne è valsa la pena prendere tempo perché finalmente nasce la terza Repubblica».

E’ stata poi la volta di Matteo Salvini: «Noi ci siamo, siamo pronti, abbiamo fatto il nome e indicato la squadra, vogliosi di far crescere l’economia del Paese. Il governo di cui vogliamo far parte vuole aumentare il lavoro. Vogliamo un governo che metta l’interesse italiano al centro. Fuori da qua c’è un mondo che vuole passare dalle parole ai fatti. Abbiamo consegnato al Presidente della Repubblica il destino del nostro paese che si basa su radici ben solide e guarda avanti».