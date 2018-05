GiustoInPerfetto, il mercato dedicato alle mamme e ai prati fioriti

Il Mercato del Giusto InPerfetto si veste a festa e dedica l’edizione di maggio alle mamme e ai prati fioriti. Come sempre non mancheranno gli espositori per le vie del paese coi loro prodotti bio – locali e solidali, tra arte e artigianato, agricoltura e mestieri, tradizione e creatività.

«Attivo dalle 12 il nostro efficientissimo stand gastronomico con antipasti, piatti etnici, vegetariani, dolci e bevande. Durante la giornata diversi appuntamenti dedicati alle mamme, ai bimbi e agli immancabili amanti della musica e delle danze di strada», spiegano gli organizzatori.