Giusy Versace a Luino

Sabato 12 maggio l’onorevole Giusy Versace si è recata a Luino.

«Da sempre attenta ai problemi della gente, Giusy Versace ha voluto conoscere meglio e da vicino alcune nostre importanti realtà, con la promessa di ritornare al più presto per approfondire il discorso», spiega il consigliere provinciale luinese Giuseppe Taldone. «Accompagnata da Nino Caianiello e dal fratello Domenico, ha pranzato in un noto ristorante del centro città, l’Old House Grill, in compagnia, oltre che del sottoscritto, del Sindaco di Luino Andrea Pellicini, del Presidente della Comunità Montana Giorgio Piccolo, dell’Assessore della Comunità Montana Carlo Molinari, del Consigliere di Germignaga Daniele Romano, del dirigente luinese di Forza Italia Piero Carletti».

Dopo il pranzo l’intero gruppo si è recato presso la Società Canottieri Luino, dove ha incontrato Angelo Ferloni in sostituzione del Presidente Luigi Manzo assente per improrogabili impegni.

«Molto apprezzata l’organizzazione e la vitalità di questa blasonata e storica società sportiva, fiore all’occhiello del nostro territorio. A seguire visita alla sede della Croce Rossa di Luino per incontrare il Presidente Pierfrancesco Buchi ed i volontari in servizio. Durante l’incontro si è parlato delle molteplici e lodevoli attività svolte che spaziano dal soccorso sanitario vero e proprio fino ad iniziative più squisitamente sociali come per esempio la settimanale distribuzione di pacchi viveri alle oltre 150 famiglie di meno abbienti. Presente in sede anche il Consigliere luinese Franco Compagnoni. Successivamente visita all’Anffas di Luino, con il Presidente Valentino Verni e signora a fare gli onori di casa, per approfondire le problematiche di chi opera in questo delicato settore e conoscere le varie iniziative portate avanti in questi anni. A seguire visita al Liceo Musicale di Luino in compagnia del Direttore, Maestro Dario Capitanio, da anni impegnato non solo nel classico insegnamento della musica ma anche in diversi interessanti progetti a supporto della disabilità. Prima di lasciare Luino l’on. Versace ha gradito fermarsi presso la nota Gelateria Cagliani per salutare personalmente la Consigliera luinese Laura Frulli e naturalmente gustare il suo rinomato gelato. Decisamente una bella giornata che rimarca ancora una volta quanto sia importante, per la politica e le istituzioni, vivere da vicino il territorio per poterlo realmente conoscere, capire, apprezzare ed aiutare», ha concluso Taldone.