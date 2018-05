Gli alunni di Varano Borghi all’Olimpico, campioni di “fair play”

Sono alunni di quarta e quinta della primaria di Varano Borghi. Hanno guadagnato l’accesso alla “finale” a Roma dopo aver superato la concorrenza prima provinciale e poi regionale.

La Lombardia affida ai bambini della Tamborini i propri colori nella fase conclusiva del progetto “Sport di Classe” promosso da Coni e Miur con il CIP. Oggi i bambini sono impegnati all’Olimpico di Roma per sostenere le diverse prove sportive che hanno imparato nel corso dell’anno e che, per l’edizione 2017/2018, erano dedicate al tema “Campioni di Fair Play”: il percorso vuole stimolare i bambini a riflettere anche sui valori educativi dello sport per veicolarli nella quotidianità.

L’iniziativa ha coinvolto 3026 comprensivi di tutt’Italia e, nella sola Lombardia, hanno partecipato 1341 classi che hanno sostenuto circa 10 ore di attività curricolari con tutor laureati in scienze motorie. I bambini sono stati coinvolti in attività di gioco leale, rispetto, inclusione e divertimento. Non solo in palestra ma in classe con percorsi per diventare dei veri campioni di “Lealtà sportiva”.

Oggi, venerdì 25 maggio, i piccoli alunni di Varano Borghi sono dunque allo Stadio Olimpico alla presenza delle autorità e della campionessa di nuoto Federica Pellegrini per ritirare il premio insieme agli altri vincitori, uno per ogni regione.