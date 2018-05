Gli appuntamenti da Bustolibri.com

Il calendario degli eventi culturali organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio si arricchisce di una serie di novità per il mese di maggio. Agli eventi in Galleria si aggiunge il tradizionale appuntamento con il BAFF (Busto Arsizio Film Festival), alla cui organizzazione collabora anche quest’anno la nostra libreria.

Di seguito il programma completo:

– domenica 6 maggio alle 17 sarà presentato alla Galleria Boragno il libro “Giotto e i misteri di casa Scrovegni” di Canzio Dusi, edito da Lettere Animate. Il romanzo è un avvincente thriller storico ambientato agli inizi del Trecento, ai tempi della realizzazione della Cappella degli Scrovegni a Padova: il protagonista è il teologo Alberto da Padova, chiamato a supportare il grande Giotto nella realizzazione degli affreschi. Quando la giovane Agnese, amante di un allievo del pittore, scompare misteriosamente, frate Alberto inizia un’indagine che sarà destinata a sconvolgere la sua vita.

– mercoledì 9 maggio alle 21 terzo appuntamento alla Galleria Boragno con il corso di scrittura “Inventare mondi di parole”, a cura di Laura Pariani e Nicola Fantini: quattro incontri per riflettere e discutere sui problemi con cui gli aspiranti scrittori (e quelli già in attività) devono confrontarsi quotidianamente. “Per chi vuole provarci, per chi ci ha provato e non sa come andare avanti” è il sottotitolo del corso, che nella terza serata tratterà il tema “Il coinvolgimento emotivo”. Mercoledì 23 maggio alle 21 l’ultimo incontro sul tema “Personaggi e cambiamenti. I buoni e i cattivi”. Per informazioni e prenotazioni contattare lo 0331-635753 o l’indirizzo mail eventi@bustolibri.net.

– venerdì 11 maggio alle 21 terzo incontro del ciclo “Eros, Psiche e Andy Capp”, tenuto dallo psicoanalista Carmelo Corrado Occhipinti. La formula degli incontri è quella del “dibattito con curiosi interessati”: un intervento di mezz’ora del relatore, seguito da una pausa di riflessione e da interventi liberi dei partecipanti. “Il serpente non sapeva nulla del bene e del male” è il sottotitolo dell’iniziativa, che Occhipinti presenta come “Un percorso di libertà soggettiva che parte dall’osservazione che le etichette sono sempre sbagliate per le persone, e giunge alla possibilità di ritrovare il proprio tesoro nascosto”.

Il tema della terza serata sarà “L’handicap di Psiche è la bellezza”, ispirato ai personaggi di Eros e Psiche ne “L’asino d’oro” di Apuleio. Il ciclo proseguirà poi con altri due appuntamenti: venerdì 18 e 25 maggio, sempre alle 21. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.riflessioniaruotalibera.it.

La partecipazione agli incontri può essere prenotata contattando il numero 348-5118087. Sarà richiesto il versamento di un piccolo contributo spese.

Segnalo infine che da sabato 5 a domenica 12 maggio Busto Arsizio e le città limitrofe ospiteranno la sedicesima edizione del B.A. Film Festival: ricchissimo il programma di proiezioni, incontri, concerti e aperitivi a tema in diverse location del centro storico e non solo.