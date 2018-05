Gli appuntamenti di giugno in Galleria Boragno

il mese di giugno porta con sé nuovi appuntamenti culturali organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio. Alla Galleria Boragno si concluderà tra l’altro, nel corso della prossima settimana il ciclo di incontri per scoprire la musica classica, e sarà inaugurata la mostra fotografica di Luna Protasoni.

Di seguito il dettaglio degli eventi in programma:

Giovedì 7 giugno alle 21 sarà presentato alla Galleria Boragno il libro “Il dono delle persone sensibili” della dottoressa Nicoletta Travaini, pubblicato da Red Edizioni. “Guida pratica per fare dell’ipersensibilità il nostro centro dell’equilibrio” è il sottotitolo del volume, che sottolinea e valorizza le caratteristiche positive delle persone altamente sensibili, dotate di capacità cognitive e competenze emotive preziose anche per gli altri. Il libro è un vero e proprio manuale per imparare a gestire questo “dono”, senza vederlo come una debolezza o un fardello, e imparare a vivere felici. L’autrice, psicoterapeuta, formatrice, CTU e HSP Therapist, ha dato vita al sito www.ipersensibili.com oltre che al proprio sito personale www.nicolettatravaini.it.

Venerdì 8 giugno alle 18 terzo e ultimo appuntamento con il ciclo di incontri Invito all’ascolto della musica classica, tenuto dal maestro Diana Re: un breve percorso in tre tappe dedicato a tutti coloro che amano la musica e che vogliono apprezzarla ancora di più grazie a un ascolto consapevole. Ogni appuntamento ha per tema una pietra miliare della letteratura musicale, spiegata in maniera chiara e semplice: il partecipante viene così preso per mano e guidato alla scoperta di un universo musicale spesso considerato per “pochi eletti”, ma in realtà accessibile a tutti. L’ultima serata sarà dedicata alla composizione “Quadri da un’esposizione” di Modest Musorgskij. L’ingresso alla serata ha un costo di 10 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0331-635753.

Sabato 9 giugno alle 18 sarà inaugurata la mostra fotografica “Ex-tempore – Istantanee” di Luna Protasoni, studentessa del secondo anno di Comunicazione e Didattica dell’Arte all’Accademia delle Belle Arti di Brera. L’esposizione, nata come completamento di un progetto accademico, mira a creare un ponte tra presente e passato: l’attimo fissato nelle istantanee è in realtà la forma visibile di un sentimento, di una memoria, di un ricordo di ciò che si è e ciò che si è stati. Ogni fotografia si propone dunque come testimonianza dell’incontro (o scontro) tra la fotografa e il mondo, in un’immagine che non è lei a creare tecnicamente, ma che la contiene.

La mostra resterà aperta fino a domenica 17 giugno nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. L’ingresso è libero.