Gli appuntamenti di mercoledì al Baff

Alle ore 9.00 presso il Cinema Teatro Manzoni (Via Calatafimi, 5) di Busto Arsizio per la sezione Made in Italy – Scuole proiezione del film La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi (127’, Italia 2017) e incontro con il produttore Maurizio Totti.

Masterclass al liceo Candiani

Alle ore 11 Masterclass al liceo artistico Paolo Candiani (incontro a porte chiuse): Giuliana Gamba presenta il progetto Trame d’autore di Simona Marchini.

Gli appuntamenti allo Spazio Festival di piazza San Giovanni

Tre gli appuntamenti pomeridiani allo Spazio Festival (Piazza San Giovanni). Alle 16.30, nell’ambito del gemellaggio con Ortigia Film Festival, presentazione del video vincitore del “Premio del pubblico miglior Corto OFF9”: Veneranda Augusta di Francesco Cannavà, che ha ottenuto una menzione speciale per l’impegno civile ai Nastri d’Argento 2018. Il cortometraggio denuncia le innumerevoli morti nel paesino siciliano di Augusta, causate dalla presenza del polo petrolchimico più grande d’Europa.

Alla stessa ora partenza dell’Itinerario Turistico Cittadino curato dai Tourist Angels. A partire dalle 17.00 proiezione della seconda parte dei cortometraggi finalisti al concorso Baff Short Cuts 2018.

Le proiezioni serali

Due le proiezioni serali, per la rassegna Made in Italy – Film Anteprima. Alle 20.45 presso il Cinema Manzoni (Via Calatafimi, 5, Busto Arsizio) in programma Voice from the stone (90’ USA, 2017, versione originale con sottotitoli) di Eric D.Howell. Il film, tratto dall’omonimo romanzo La voce della pietra di Silvio Raffo, ospite in sala, è ambientato nella Toscana degli anni ’50 e vede protagonisti un’infermiera e un ragazzo, traumatizzato dalla morte della madre, entrambi vittime di un incantesimo.

Alle 21.30 presso la Sala Ratti (Corso Magenta, 9, Legnano) verrà proiettato La bella e le bestie di Kaouther Ben Hania (100’, Tunisia, Francia, Svezia, Norvegia, Libano, Qatar, Svizzera, 2017). Presente in sala Emanuela Piovano (Kitchenfilm distribuzione). Il film narra le difficoltà di Mariam, una giovane tunisina che, dopo l’incontro con Youssef, capirà di dover combattere per i propri diritti e la propria dignità in un mondo sommerso dalle ingiustizie e disparità sociali.

Al Circolone un documentario sul Bloom, storico locale per concerti

Alle ore 22.00 presso il Circolone di Legnano, appuntamento con la sezione BAFF OFF.

In programma Bloom Movie, docufilm dedicato al celebre club di Mezzago, di Filippo D’Angelo (Italia, 2018 – 96’).