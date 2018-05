Gli studenti del Cairoli eccellono al “Piccolo Agone Placidiano”

Il liceo classico “E. Cairoli”, per il quarto anno consecutivo, ha partecipato al “Piccolo Agone Placidiano”, gara nazionale di traduzione dal greco antico in italiano, giunta alla decima edizione, con il coinvolgimento di 1584 studenti e circa 80 licei classici.

A Ravenna, nella splendida cornice del teatro “Dante Alighieri”, sabato 12 maggio si è svolta la cerimonia di premiazione, alla presenza di numerose autorità, tra le quali il Vescovo e il Professor Alessandro Iannucci, dell’Università Alma Mater di Bologna.

Gli studenti del Cairoli erano presenti in folta delegazione (44 su 56 competitori), accompagnati dai docenti di Greco Vittoria Criscuolo, Mario Iodice e Giovanbattista Lombardi.

Per la quarta ginnasio (primo anno di Liceo), ha vinto Elisa Romano, della classe IV C, e due menzioni d’onore, a Giulia Ceccon e Carolina Gamberoni (entrambe di IV B); per la prima liceo ( terzo anno di corso) ha vinto Elena Rondini (I A), con menzione d’onore a Davide Azzolin (I F) e Marica Farina (I B).

Tutti gli studenti, al termine della premiazione, hanno visitato la splendida città di Ravenna nei suoi principali monumenti, il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo e il Battistero Neoniano. Non poteva mancare l’omaggio alla tomba del sommo Poeta, Dante Alighieri.