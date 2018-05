Gli studenti della scuola europea festeggiano l’Europa cantando

Giovedì 9 maggio è la festa dell’Europa e alla scuola europea di Varese si festeggerà cantando l’inno europeo (l’inno alla gioia), l’adattamento dell’ultimo movimento della Nona sinfonia di Beethoven che il Consiglio d’Europa ha adottato nel 1972 e l’Unione Europea a partire dal 1985.

La festa dell’Europa celebra l’anniversario della storica dichiarazione del ministro degli Esteri francese Robert Schuman che in occasione di un discorso tenuto a Parigi nel 1950 espose la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee.

L’appuntamento è dunque per il 9 maggio alle 11.50 nel cortile superiore della scuola primaria. Ogni classe-gruppo si recherà nel cortile di fronte al Rustico, sotto la supervisione degli insegnanti. Gli studenti che si trovano in aula studio saranno accompagnati dai consiglieri di educazione, gli studenti che si trovano in biblioteca dai bibliotecari. I gruppi di materna e primaria lasceranno le loro classi alle 11.30 disponendosi in fila per sezione. I gruppi della scuola secondaria alle 11.35 e si disporranno in piedi dietro ai gruppi della primaria per sezione.

Dopo un breve benvenuto da parte del direttore della scuola, Károly Pála, l’orchestra suonerà l’introduzione e in seguito tutti insieme canteranno la prima strofa dell’Inno alla gioia, ognuno nella propria madrelingua. Successivamente gli alunni della primaria canteranno We are the children of Varese school nella lingua di ogni sezione.