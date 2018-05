Gli studenti dell’Itcs Zappa al Pirellone

In Consiglio regionale, questa mattina, è stata la volta dell’Istituto tecnico Commerciale Gino Zappa di Saronno: sessantasei studenti dell’ITCS hanno simulato in Aula una seduta, dalla presentazione delle proposte “di legge”, al voto con il sistema elettronico. Fra gli argomenti in discussione, gli orari scolastici.

Gli studenti, ed i loro docenti, sono stati poi accompagnati al 31esimo piano del Pirelli, il Belvedere Jannacci, da cui hanno potuto apprezzare la particolare struttura architettonica del grattacielo di Gio Ponti e Luigi Nervi e godere della vista a 360 gradi della città, nonostante l’orizzonte un po’ fosco dovuto alla pioggia.