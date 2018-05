Gli trovano il coltello, denunciato quarantenne

Nella serata di ieri, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile nella compagnia di Varese hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Varese un soggetto di 40 anni operaio di Azzate già noto alle forze dell’ordine, poiché resosi responsabile del reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

In particolare i militari dell’arma nel corso di un servizio di pattuglia procedevano al controllo del soggetto mentre si trovava ad Azzate in via Piave.

Sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 cm circa, del cui porto non forniva alcuna giustificazione.