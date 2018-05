I Gorillas chiudono la stagione con una vittoria

Finalmente, dopo una stagione che sembrava maledetta, i Gorillas possono godersi il dolce sapore della vittoria davanti al pubblico di casa del Jungle Field “Nicolò De Peverelli”.

Domenica scorsa i giovani biancorossi hanno regolato per 22-6 la storica compagine dei Crusaders Cagliari, team che all’andata aveva rifilato un sonoro 16-0 ai varesini. 16 punti di distacco in entrambe le partite ma grazie alla migliore differenza punti generale questo risultato consente ai Gorillas di scavalcare in classifica proprio i sardi conquistando il terzo posto del girone, all’ultimo respiro.

La partita è stata, come da tradizione contro le squadre isolane, tutt’altro che morbida: le due formazioni si sono affrontate con correttezza ma a viso aperto e senza risparmiarsi fino al fischio finale.

Nella nuvolosa ma afosa domenica varesina i Gorillas non hanno iniziato il match nel migliore dei modi, subendo subito la segnatura in tuffo e spettacolare del ricevitore cagliaritano Aymerich. Non si è fatta però attendere la risposta di Lamberto Giorgetti che con un’altrettanto spettacolare azione personale ha capitalizzato il lancio del fratelllo Giorgio per il pareggio.

Una manciata di giochi e l’immancabile Fabio Ferrari ha centrato i pali su calcio per il primo vantaggio di Varese.

Prima dell’halftime, il lesto Andrea Giardini ha segnato il touch down dell’allungo che ha portato così i Gorillas al riposo in vantaggio.

Nel secondo tempo i biancorossi, con la seconda segnatura di Lamberto Giorgetti, hanno dato il decisivo colpo di reni, difendendo poi il risultato grazie soprattutto ad una straordinaria prestazione della linea di difesa composta da Campagna, Bonilla, Pellegrini e Padedda.

Grande la gioia a fine partita dei giovani biancorossi, che hanno affrontato un campionato lungo e impegnativo con un roster di circa 23 anni di media, raccogliendo poche gioie a livello di risultati ma riuscendo sicuramente nell’obiettivo di dare ampio spazio in campo ai propri talenti under19.

Il match di domenica non era, però, una partita come le altre: si trattava della partita di addio al football giocato, del leggendario quarter back cagliaritano Sergio Andrea Meloni, che per 27 anni ha guidato in cabina di regia i Crusaders, trascinandoli alla vittoria in numerose occasioni e a cui i Gorillas hanno tributato il giusto omaggio alla carriera.

Ora è tempo per gli atleti biancorossi di riposare dopo gli sforzi agonistici degli ultimi mesi, prima di presentare il programma delle iniziative estive, che saranno come al solito numerose e molto interessanti.

Sentirete molto presto parlare di nuovo dei Gorillas.