Governo, sullo stop alle grandi opere l’altolà di Fontana e Palumbo

Altolà di Regione Lombardia al nascente Governo. Le ipotesi di stop ad alcune delle grandi opere infrastrutturali filtrate nei giorni scorsi a proposito dell’intesa sul contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle hanno scatenato la reazione del presidente Attilio Fontana.

In particolare le preoccupazioni della Regione si sono concentrate su Pedemontana.

Oggi, a margine della conferenza stampa dopo Giunta Fontana ha spiegato che “se il nuovo governo dovesse schierarsi contro le cosiddette grandi opere infrastrutturali e quindi anche contro Pedemontana, non potrò che esprimere la mia contrarietà: per noi è una infrastruttura fondamentale e quindi mi batterò con tutte le mie forze per concluderla e completarla”.

A rincarare il messaggio è arrivata a stretto giro di posta anche la dichiarazione di Angelo Palumbo, il consigliere varesino di Forza Italia nominato presidente della Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio Regionale lombardo.

“Ottime le dichiarazioni di Fontana su grandi opere ed in particolare su Pedemontana – ha spiegato Palumbo -. Lo sviluppo delle grandi infrastrutture lombarde è condizione essenziale per garantire la mobilità dei nostri cittadini, la crescita e l’innovazione per le nostre imprese e più lavoro per i nostri territori. Se il futuro Governo giallo-verde ostacolerà le grandi opere della nostra Regione, io starò dalla parte del Presidente Attilio Fontana per combattere contro il governo e a difesa dei lombardi”.