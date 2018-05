Il gran viaggio nelle fabbriche Whirlpool

Un viaggio volto a raccontare le realtà manifatturiere della regione EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) attraverso gli sguardi e le storie di chi ogni giorno, con passione e dedizione, contribuisce alla crescita della propria comunità e dell’azienda.

È questa, #PlacesthatMatter. I luoghi contano e raccontano, la mostra promossa dal Comune di Milano – Cultura e Palazzo Reale, e progettata da Whirlpool EMEA che dal 5 al 18 giugno 2018 porterà le immagini delle persone e delle comunità in cui l’azienda opera nella regione EMEA, all’interno della prestigiosa sede espositiva di Palazzo Reale e nell’ambito del palinsesto della Milano PhotoWeek 2018 che si è ormai affermata come punto di riferimento a livello nazionale per professionisti, appassionati e curiosi della fotografia. Un programma ricco di eventi, mostre, incontri e proiezioni urbane coinvolgeranno la città e la trasformeranno in un laboratorio di cultura grazie alla profondità del linguaggio fotografico che, attraverso le sue molteplici forme, riesce a interpretare e raccontare la realtà come pochi altri strumenti.

«È per noi un onore essere presenti alla Milano Photo Week con #PlacesthatMatter, il progetto col quale abbiamo voluto dare un volto e una voce alle persone e alle comunità che ogni giorno contribuiscono a dare vita a prodotti innovativi che entrano in tutte le case del mondo» commenta Luca Marini, Corporate Reputation Manager Whirlpool EMEA. «Gli stabilimenti sono il cuore pulsante della produzione di Whirlpool EMEA e rappresentano un luogo di incontro autentico con le persone e i territori che ci ospitano: luoghi che contano e raccontano i nostri successi, i nostri valori e le nostre radici».

#PlacesthatMatter, concepito come un progetto itinerante e interattivo che nell’arco dei prossimi mesi attraverserà sette Paesi diversi, rappresenta un vero e proprio viaggio nei siti industriali del gruppo, dall’Europa al Medio Oriente, fino al Sudafrica. Un team composto ad hoc e costituto dal fotografo Alessandro Imbriaco e dalla giornalista Laura Leonelli, sotto la direzione artistica di Mario Peliti, ha visitato e “vissuto” quattordici siti industriali e intervistato, uno ad uno, oltre 100 persone, ognuno con la sua storia personale e professionale. I luoghi visitati “contano e raccontano” perché sono autentica espressione delle comunità locali di riferimento. In linea con il modello di impegno sociale e di sviluppo sostenibile che l‘azienda da sempre promuove in tutti i territori in cui opera, il progetto si prefigge di instaurare con i propri stakeholder un dialogo aperto e un sistema di relazioni improntato a principi di trasparenza e reciprocità.

L’inaugurazione della mostra presso Palazzo Reale fa seguito alla presentazione a Perugia, all’interno del Festival Internazionale del Giornalismo, e all’esposizione di una selezione degli scatti in occasione del Salone del Mobile-Eurocucina a Milano. Questi appuntamenti sono soltanto le prime tappe di un lungo percorso che coinvolgerà tutti i territori protagonisti dell’iniziativa fornendo un’ulteriore occasione di condivisione con le comunità locali.

#PlacesthatMatter è anche al centro di una campagna digitale multicanale. Durante la prima fase della campagna, iniziata a novembre 2017 e durata circa quattro mesi, sono stati raggiunti oltre due milioni di persone su Facebook e oltre un milione su LinkedIn.

Whirlpool Corporation. Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) è la principale azienda di elettrodomestici al mondo con un fatturato annuo di circa 21 miliardi di dollari, 92.000 dipendenti e 70 centri di produzione e di ricerca tecnologica nel 2017. Il Gruppo commercializza i marchi Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint e altri importanti brand in quasi tutti i Paesi del mondo. In Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) conta oltre 22.000 dipendenti, una presenza sul mercato in oltre 30 Paesi e siti produttivi in sette Paesi. Whirlpool EMEA è un segmento operativo di Whirlpool Corporation. Il Quartier generale EMEA si trova in Italia, a Pero (MI). Per maggiori informazioni sull’azienda è possibile visitare il sito WhirlpoolCorp.com o seguirci sugli account Twitter, LinkedIn e Medium.

INFO MOSTRA

SEDE

Palazzo Reale

Piazza Duomo 12 – Milano

www.palazzorealemilano.it

DATE

Dal 5 al 18 giugno 2018

ORARI

lunedì 14.30-19.30

martedì, mercoledì, venerdì, domenica 9.30-19.30

giovedì e sabato 9.30-22.30

ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

INGRESSO GRATUITO