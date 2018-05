Grande festa di Fine Anno Accademico al Melo

Venerdì 25 maggio, alle ore 15.30, l’Università del Melo invita tutta la cittadinanza in via Magenta 3, a Gallarate, per partecipare alla Grande festa di Fine Anno Accademico.

L’evento conclude le attività che da ottobre 2017 a maggio 2018 hanno visto lo svolgersi di più di 100 conferenze dedicate ai temi più interessanti di medicine, scienze, psicologia, letteratura, filosofia, arte, musica, scienze sociali e intercultura, oltre ai numerosi corsi di lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo), informatica (base, internet, smartphone…), teatro, danze popolari e pittura, senza contare i ritrovi settimanali del coro e i venerdì pomeriggio dedicati agli incontri con gli ospiti della vita culturale e sociale del territorio (i celebri “Caffè con…” dell’Università del Melo).

Il programma del pomeriggio prevede un omaggio musicale a cura del Coro dell’Università del Melo, diretto da Roberta Bo. Si proseguirà poi con l’inaugurazione della mostra a cura dei partecipanti dell’Atelier di Arti Visive dell’ateneo gallaratese, che esporranno i lavori realizzati nel corso dell’anno accademico, e si terminerà con un rinfresco per festeggiare insieme l’anno di attività appena concluso.

Ingresso libero e gratuito per tutti.

Venerdì 1 giugno, alle ore 15.00, sarà poi la volta della presentazione pubblica del programma di attività dell’Università del Melo per l’estate 2018 (i mercoledì e venerdì pomeriggio, da giugno a settembre, a ingresso libero e gratuito per tutti).

Per informazioni: 0331 708224 – udm@melo.it