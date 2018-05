A grande richiesta il rifugio antiaereo riapre le porte

Dopo la grande richiesta e il successo delle passate occasioni, sabato 12 e domenica 13 maggio riapre le porte ai visitatori il rifugio antiaereo nei Giardini Estensi di Varese.

Il Gruppo Speleologico Prealpino (fb @speleoprealpino) con il patrocinio del comune di Varese e insieme alle guide di Archeologistics accompagneranno i presenti alla scoperta di questo luogo suggestivo e legato alla storia della nostra città.

Solitamente chiusi al pubblico, i rifugi antiaerei – costruiti in previsione di bombardamenti nel corso della Seconda Guerra Mondiale – saranno percorsi con luci e caschetto per i circa 150 metri della loro lunghezza.

La visita è un’occasione unica per scoprire la Varese sotterranea e soprattutto per riflettere sui temi della guerra, delle sue ripercussioni sulla popolazione civile e della conservazione dei luoghi come memoria di un passato molto prossimo da non dimenticare.

Nel rifugio di via Lonati, infatti, tutto è rimasto fermo nel tempo: è ancora possibile leggere le scritte che istruivano le persone sulla direzione da prendere o sui comportamenti da tenere all’interno del rifugio.

A tal proposito si ricorda che sulla piattaforma Vimeo è a disposizione un video scaricabile che raccoglie alcune testimonianze registrate di chi utilizzò i rifugi nel corso della Seconda Guerra Mondiale: https://vimeo.com/200815305.

Per l’occasione saranno esposti anche reperti bellici e veicoli militari d’epoca provenienti dalle collezioni private di Arnaldo Alioli, Enrico Paggi e Gabriele Pagani.

Le visite saranno così organizzate:

Sabato 12 maggio: apertura dalle ore 14.00 alle 17.00. Non è necessaria la prenotazione e le visite si ripetono ogni 45 minuti circa.

Domenica 13 maggio: apertura dalle ore 10.00 alle 16.00. Le visite del mattino sono su prenotazione obbligatoria con contributo libero di almeno 4 euro; a partire dalle 12.30 invece non è necessaria la prenotazione

Il punto di ritrovo è previsto in via Lonati 10, Varese.

In caso di brutto tempo la manifestazione sarà rinviata, ma verranno garantite le visite guidate su prenotazione.