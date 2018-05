Grande successo per la campagna di prevenzione del tumore alla pelle. Oltre una cinquantina gli abitanti di San Vittore Olona che hanno aderito all’iniziativa del Comune e della Lega Tumori. Già esauriti nella prima mattinata tutti i posti disponibili per le visite dermatologiche gratuite.

Dalle 9.30 del mattino i volontari della Lega Italiana per Lotta ai Tumori, in collaborazione con l’associazione “Amici di Villa Adele” e con alcuni medici volontari, hanno allestito uno stand con materiale informativo davanti alla “Farmacia dei 5 Mulini” sulla statale del Sempione. Molti i cittadini che, preventivamente avvisati dell’evento dall’amministrazione comunale, si sono da subito presentati per prenotare la visita all’interno della farmacia tanto che, in meno di mezz’ora, si è esaurita la disponibilità giornaliera.

Soddisfattissima per il riscontro ottenuto l’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Lattuada. “L’adesione entusiastica della cittadinanza – ha commentato – dimostra quanto sia sentito il problema.

“La nostra Amministrazione – ribadisce il Sindaco Marilena Vercesi – porta avanti da tempo iniziative nel campo della prevenzione oncologica e mi riempie di gioia vedere i risultati di questo impegno. Avevamo già organizzato una conferenza sempre sul tema del tumore alla pelle mentre il prossimo ottobre terremo una giornata simile ma dedicata alla prevenzione del cancro al seno in collaborazione con la farmacia di Piazza Italia. Visti i riscontri di oggi sarà però opportuno programmare una nuova giornata dedicata al tumore della pelle”.