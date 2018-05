Grande successo per “On Stage”, il primo talent show fagnanese

Sabato 26 maggio si è svolto a Fagnano Olona un talent show che ha attirato l’attenzione di molti cittadini. “On Stage” è il titolo dell’evento che ha visto partecipare molti giovani artisti locali che hanno voluto mettere in mostra il proprio talento grazie all’opportunità offerta da Urban Monkeys e dagli operatori del progetto giovani “Il Verde Potenziale” del Comune di Fagnano Olona all’Area Feste.

Otto adolescenti artisti in gara (di Fagnano Olona e di alcuni comuni limitrofi), due giovani artisti fagnanesi “fuori concorso” ( @ Mc-Lau Official, https://www.youtube.com/channel/UC98C1Vx26Deb-8jsUGEYUZg) , due giovani presentatori sul palco, 4 giudici, una decina di ragazzi degli Urban Monkeys, una decina di esercizi commerciali come sostenitori e tanto pubblico di diverse età.

La serata è stata davvero piacevole e partecipata. Gli artisti si sono esibiti e hanno raccolto applausi e incoraggiamento per la loro scelta. Per molti di loro è stata la prima volta su di un palco. Come ogni vero talent show il primo premio è stato assegnato dopo aver raccolto i voti dei giudici e del pubblico (TETRA, https://www.youtube.com/watch?v=czYLW0nf6KM), ma il vero vincitore è stato il gruppo! Infatti ciò che più ha dato soddisfazione è stato osservare gli Urban Monkeys portare fino alla fine una scommessa nata nell’autunno 2017 e che in alcuni momenti ha rischiato di non decollare data la complessità richiesta per organizzare tutto al meglio. Una sfida sostenuta senza esitazioni dall’Assessore alle politiche giovanili e dalle cooperative sociali Totem ed Elaborando, ripagata dal sorriso pieno e completo sul volto dei ragazzi al termine dell’evento.

Ora si riparte già: prossime riunioni per fare una verifica su ciò che ha funzionato e cosa andrà migliorato, per pensare alla prossima iniziativa (è stata lanciata l’idea di un altro evento stile silent disco) e per iniziare a pensare già alla seconda edizione di “On stage”. Il gruppo Urban Monkeys si ritrova il martedì presso lo spazio giovani “The room – la saletta” . Per informazioni 349 22 30 924, verdepotenziale@gmail.com, facebook (verde potenziale) e Instagram (potenziale_giovani_fagnano).