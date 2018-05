Grande vela giovanile all’Avav di Luino

Ottanta giovani timonieri della classe Optimist si sono ritrovati a Luino, Lago Maggiore, nella 1a Selezione Zonale organizzata dall’Associazione Velica Alto Verbano, sodalizio sportivo che quest’anno festeggia il suo 80esimo compleanno.

La regata era valida anche come Act 1 Trofeo giovani velisti Lago Maggiore.

I giovani velisti hanno trovato condizioni meteorlogiche perfette e perciò è stato possibile completare il programma che prevedeva lo svolgimento di tre prove per entrambe le categorie in gara, Cadetti e Juniores.

Molto equilibrata la classifica della categoria dei più giovani timonieri, i Cadetti, che ha visto tre differenti vincitore nelle singole prove: tutti provenienti dal lago di Como i primi tre della classifica che ha visto la vittoria di Enea Luatti, vincitore anche della manche di apertura; al secondo posto si è classificato Luca Bongiovanni, mentre il terzo posto è stato occupato da Marco Bertacchi, a sua volta vincitore della prova conclusiva della giornata di gara. Per la cronaca la seconda prova è stata appannaggio della giovane timoniera milanese Caterina Castelli.

Questi i risultati i ragazzi della squadra agonistica AVAV nella categoria Cadetti: 11° Edoardo Bogni, 16° Riccardo Molla.

Anche nella categoria Juniores, che ha visto schierati sulla linea di partenza una cinquantina di concorrenti, le prime tre posizioni della classifica sono state occupate da timonieri provenienti dal lago di Como: 1° posto per il bellanese Filippo Piacentini con i risultati parziali 5-1-3; 2° posto per Luca Belloli di Mandello con i parziali 7-13-4; terzo posto, con lo stesso punteggio del secondo, per Camilla Michelini con i parziali 6-9-9.

La classifica Juniores ha visto i giovani velisti portacolori AVAV classificarsi al 30° Vera Siccardi, 31° Costanza Curcio, 33° Lorenzo Bogni, 42° Filippo Camporeale. 46° Virginia Brunazzo e 48° Emma Bologna.

Il prossimo appuntamento per la squadra agonistica AVAV è fin d’ora fissato per la Regata Optimist organizzata dalla LNI Mandello Lario nei giorni 9-10 giugno 2018.

L’attivita agonistica sul campo di regata luinese riprenderà ora in autunno quando dal 12 al 14 ottobre 2018 è in programma la manifestazione internazionale Coppa Favini riservata alle imbarcazioni della classe Melges 24 e giunta quest’anno ala 15a edizione.

Nel frattempo presso la sede AVAV continueranno le attività di scuola vela, sia per ragazzi che per adulti, e gli allenamenti della squadra agonistica guidati dall’allenatrice Rossella Losito e quelli della pre-agonistica con l’istruttore Lorenzo Osti.

Nella foto le imbarcazioni della classe Optimist sulla spiaggia della sede AVAV