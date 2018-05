Grave ma stabile la giovane finita sotto al treno

La donna di 34 anni che nel pomeriggio di ieri, venerdì è finita sotto al treno alla stazione di Casorate Sempione per un gesto volontario è stabile. Grave, ma stabile.

La donna era stata soccorsa dalla valorosa infermiera che per prima si era accorta del fatto: la donna non ha esitato ad attraversare i binari e raggiungere la ferita, poi stabilizzata e trasportata in elicottero all’ospedale di Varese.

Qui era giunta nel tardo pomeriggio di ieri in codice rosso.

L’aggiornamento sulle sue condizioni sanitarie nella giornata di oggi parla di prognosi riservata. La ragazza si trova ricoverata in neuro rianimazione dopo aver subito un politauma.