Green Summer Camp 2018

La Sport+, in collaborazione con Laghetto Fonteviva, Coop. Energicamente e con le Associazioni Sportive del territorio, organizza il

Green Summer Camp

La proposta è rivolta a tutti i ragazzi dai 4 ai 14 anni che vogliono mettersi in gioco e passare un’estate all’insegna del divertimento e alla scoperta della natura. E’ una “vacanza in città”, vissuta all’interno di una location suggestiva nel cuore della Valganna con ampi spazi verdi impreziositi da un laghetto per la pesca sportiva, all’insegna di tante attività, giochi e momenti da trascorrere insieme.

Gli obiettivi educativi che sostengono il progetto sono:

• favorire nei ragazzi, attraverso lo sport o altre attività cooperative, comportamenti socialmente responsabili, che educano all’autocontrollo, al rispetto e alla pacifica convivenza;

• imparare o affinare, anche attraverso forme non competitive e di gioco, alcune tecniche sportive o ludiche;

• consolidare le forme di apprendimento attraverso l’esercizio di attività manuali e intellettive;

• scoprire e riscoprire la natura nelle sue mille sfaccettature e colori.

Le attività in campo

Le strutture (un grande bosco delimitato, laghetto, parco giochi didattico, spazi al coperto per i momenti del pranzo e del relax) che ospiteranno l’iniziativa sono ubicate presso il Laghetto Fonteviva, in via Valganna 24, ad Induno Olona.

Programma settimanale tipo

Tema generale dell’edizione 2018 sarà “MY WAY: in viaggio verso la conoscenza di me!”. Un viaggio avventuroso e ricco di scoperte verso la conoscenza di sé e dell’altro, veicolato da valori educativi chiave come l’autonomia, l’esplorazione e l’abbattimento degli stereotipi in cui i ragazzi spesso sono abituati a doversi collocare per trovare un posto nel mondo.

Ogni settimana è previsto un laboratorio dedicato alle scienze ambientali, alla scoperta del mondo ittico, alla flora e alla fauna dell’ecosistema lago e bosco. Tutte le settimane avranno poi un tema specifico e dedicato, all’interno di un percorso formativo che spazierà dalle tematiche più ludiche (settimana artistica, settimana fumetti, ecc.) a quelle più sportive (settimane Olimpiche, ecc.) a quelle infine più educative (Camp Cucina, Camp Musica, ecc.).

Venerdì, giorno di chiusura del Camp, è previsto un momento di festa in cui, durante un aperitivo aperto alle famiglie, i partecipanti riceveranno il diploma di partecipazione e avranno occasione di mostrare ai genitori quanto imparato nella settimana.

7.30 Pre camp | 8.30 Accoglienza e appello | 9.30 Attività sportive/didattiche/laboratori speciali | 12.30 Pranzo e relax | 14 Attività sportiva e didattica | 17 Merenda | 17.30 in poi Uscita (gioco libero) | Dalle 18 Post Camp

Quota di iscrizione

La quota settimanale sarà di € 145. Per 2 o più componenti dello stesso nucleo familiare, dalla terza settimana di frequenza in poi, per i tesserati delle società convenzionate con il Camp, il costo di ciascuna settimana sarà pari a € 135,00 tutto compreso. Sarà possibile usufruire di formule di iscrizione ad orari ridotti (mattina, pomeriggio, ecc.).

Le informazioni su www.sportpiu.org e www.laghettofonteviva.it.

All’atto dell’iscrizione sarà necessario, per chi non è già socio Sport+, versare una quota di adesione pari a € 25, comprendente, oltre la copertura assicurativa anche il kit del Camp.

L’iscrizione comprende: accesso a tutte le strutture sportive e didattiche, materiale sportivo, animazione e attività didattica. Le iscrizioni sono aperte da aprile.

Sarà possibile iscriversi compilando il modulo di iscrizione, direttamente al Laghetto Fonteviva o scaricandolo dal sito www.sportpiu.org o www.laghettofonteviva.it, e versando la quota di iscrizione direttamente alla Segreteria del Camp o alla segreteria Sport+ in via De Amicis, 5 a Castellanza (VA).

Le settimane del camp

Il Camp si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti e si articolerà con il seguente programma

Settimana 1 dall’11 al 15 giugno

Settimana 2 dal 18 al 22 giugno

Settimana 3 dal 25 al 29 giugno

Settimana 11 dal 20 al 24 agosto

Settimana 12 dal 27 al 31 agosto

Settimana 13 dal 3 al 7 settembre

Norme generali

Per la partecipazione al Camp sono richieste scarpe da ginnastica ed eventuale cambio (per i giochi d’acqua, ecc.). L’attrezzatura sportiva (palloni, materiali di gioco, attrezzature, ecc.) verrà fornita dall’organizzazione del Camp, salvo occasionali richieste per particolari necessità (ad esempio le biciclette per l’attività di ciclismo).

È inoltre richiesta copia del Certificato medico per attività sportiva non agonistica. L’iscrizione comporterà l’accettazione di un regolamento di iscrizione che dovrà essere sottoscritto dal genitore o tutore del ragazzo iscritto che conterrà le norme e le regole che disciplinano l’attività dell Green Summer Camp.