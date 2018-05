“Guarda, questa è la mia storia”: al liceo Curie in mostra l’umanità

“Guarda, questa è la mia storia”. Fotografia, storie, vite: è un itinerario nel mondo dell’uomo quello che è in mostra al liceo Curie di Tradate.

Dal Mali alla Corea del Sud, dall’Egitto alla Germania, dall’Ucraina all’Austria: sono tante le voci raccolte di chi si è messo in viaggio, alla scoperta di nuove realtà.

Qui le interviste realizzate dagli studenti di 3A

Il progetto si chiama “Mettiamoci la faccia” ed è stato realizzato in collaborazione con l’associazione Anolf Varese onlus( Associazione Nazionale Oltre le Frontiere) che svolge attività a favore degli immigrati e nel campo della lotta contro le discriminazioni.

Partito nel 2016, il lavoro si è sviluppato grazie a un team di giovani appassionati di fotografia che ha iniziato a incontrare rappresentanti di diversi paesi del mondo per farsi raccontare la loro storia e immortalarne i volti.

L’intento era quello di documentare le realtà delle persone provenienti da diverse nazioni nel mondo così da contrastare l’aumento delle discriminazioni etnico-razziali in Italia, favorire la comprensione reciproca e l’accettazione delle diversità attraverso un progetto artistico in cui i giovani siano stimolati a confrontarsi, a collaborare e a crescere insieme.

I ragazzi sono stati invitati a varcare la soglia di casa degli “stranieri”, ad ascoltare, scoprire similitudini e somiglianze con la propria storia personale. In questo modo si mira a contrastare stereotipi, pregiudizi ed etichette connessi all’immagine dello “straniero”.

Il progetto proposto dalla classe 3^A Linguistico del Liceo “Curie” di Tradate parte da quello realizzato dall’Anolf con l’allestimento della mostra di fotografie a scuola per arricchirlo con iniziative organizzate dagli studenti stessi.

È un’attività di Alternanza Scuola Lavoro che ha anche visto l’incontro con esperti ed enti che operano sul campo, su quanti stranieri vivono nella provincia di Varese, nel comune di Tradate e nel nostro Istituto.

Gli studenti, come un vero e proprio staff di lavoro, si sono occupati della progettazione degli eventi legati all’esposizione, della pubblicizzazione della mostra, dell’allestimento e della giornata di inaugurazione che è avvenuta lo scorso 14 maggio.

«Consapevoli che solo attraverso la conoscenza e l’integrazione sia possibile combattere qualsiasi forma di violenza e di discriminazione, la classe 3^A Linguistico del Liceo “Curie” di Tradate vuole offrire il suo contributo a quella che è la vera sfida di questi tempi» si legge nella presentazione del progetto.