Guidano ubriachi, tre denunciati

Nella serata di ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese tre persone: un 35enne libero professionista di Gavirate, un 20enne operaio albanese e un 50enne operaio di Varese, poiché resisi responsabili del reato di guida in stato di ebbrezza.

In particolare i militari dell’Arma hanno effettuato un posto di controllo in via Veratti, sorprendendo i soggetti alla guida delle proprie autovetture in evidente stato di alterazione psico-fisica conseguente all’abuso di bevande alcoliche.

Sottoposti ad esame strumentale, sono stati trovati con tasso alcolemico superiore a 0,8g/l. Patenti di guida ritirate e trasmesse alla Prefettura.