Happiness 2018, un weekend per i più piccoli

L’Associazione Amici dell’Infanzia si prepara a tingere di blu Cislago e a mettere al centro i bambini, con Happiness 2018 – Nel Paese dei Bimbi in Festa. Spettacoli, Giochi, Attività e Laboratori, per la tradizionale kermesse di due giorni dedicatissima all’Infanzia, ambientata nell’area festa della Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia, in Piazza E. Toti 41 a Cislago, dove albergheranno colori, allegria, musica, danza e divertimento assicurato per tutte le età.

Numerosi gli appuntamenti pensati e previsti anche per i più grandicelli, con ottimo cibo e musica per tutti i gusti. Tantissime le prenotazioni già ricevute per il consueto appuntamento con “Il Cortile dei Sapori”: tra i numerosi piatti che si potranno gustare, succulenti primi, trippa, bruscitt con polenta, costine al forno e molto molto altro. Regina incontrastata della festa, l’immancabile SALAMELLA.

Non perdete l’occasione di prenotare il vostro tavolo per la cena, e di passare uno splendido week end in allegra compagnia, chiamando il numero 349 0921774 o via email a info@amicidellinfanzia.org.

L’appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 maggio. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook degli Amici dell’Infanzia Cislago.