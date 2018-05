Idrovolo ricorda la vicenda della “Tenda Rossa”

È pronto al decollo Un Volo per la Ricerca. L’associazione Idrovolo Sesto Calende propone agli appassionati di aviazione un nuovo evento a carattere aeronautico che si svolgerà il prossimo 10 giugno (10.30 – 18) al Lido la Marna della città. Si tratta di un evento celebrativo del raid di Umberto Maddalena partito da Sesto Calende esattamente 90 anni fa con un Siai Marchetti S.55 alla ricerca dei superstiti del dirigibile Italia.

Una missione pericolosa, quella compiuta dall’aviatore verso il Polo Nord, dove era avvenuto il disastro aereo.

Condizioni meteo difficili e luoghi impervi misero a dura prova il velivolo e la tempra del pilota, che tuttavia riuscì a raggiungere i sopravvissuti al terribile schianto.

La vicenda, illustrata in pellicole d’epoca e raccontata in un film, è nota come quella della Tenda Rossa, dal colore ben visibile del rifugio utilizzato dai superstiti al comando di Umberto Nobile. L’evento, che siglò anche un grande successo per la Siai Marchetti – azienda di casa nostra – e per l’aeronautica italiana, vuole essere ricordato da Idrovolo, associazione nata allo scopo di promuovere e diffondere la cultura aeronautica italiana che ha avuto origine nel territorio varesino. Ma la finalità celebrativa non è l’unica mission perseguita dal sodalizio, e lo si evince già dal titolo: un Volo per la Ricerca si propone di puntare l’attenzione anche sulla ricerca scientifica, obiettivo da promuovere in ogni campo dello scibile umano.

Ecco dunque il connubio con la LILT – Lega Italiana Lotta contro i Tumori e con il Coordinamento del Volontariato, egida sotto la quale sono comprese tutte le associazioni di promozione sociale del territorio sestese. Una partnership che nasce dal desiderio di coinvolgere tutti gli attori territoriali anche in vista delle future programmazioni dell’associazione Idrovolo Sesto Calende.

Programma “10 Giugno: un volo per la ricerca”

Ore 10.30: Presentazione a cura di Idrovolo Sesto Calende e LILT.

Ore 10.45: Il volo storico di Umberto Maddalena. A cura del Gruppo Lavoratori Seniores Siai Marchetti.

Ore 11.15: Il radioamatore nella ricerca. A cura dell’Associazione Radiamatori Italiani (il ritrovamento dei superstiti del dirigibile fu merito di un radiamatore)

Ore 11.30: Gli aeromodelli di idrovolanti. A cura di Idrovolo Sesto Calende.

Ore 12.00: La scuola dei droni. A cura dell’Aero Club di Vercelli.

Ore 10.30-18.00: Raduno di aeromodelli.

Ore 10.30-18.00: Mostra statica di aeromodelli, droni, parti di aereo e ricordi storici. Ore 14.00-18.00: Proiezione di filmati e foto d’epoca, film “La tenda rossa”.