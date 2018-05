Combattere l’alopecia e quindi la perdita dei capelli è un problema molto diffuso e tra le tante soluzioni, come l’autotrapianto ad esempio, igrow rappresenta in assoluto una delle più innovative che assicura notevoli vantaggi per arginare la calvizie. Vediamo in cosa consiste igrow e quali sono i suoi benefici.

Cos’è Igrow

Igrow è un prodotto che funziona con la laser terapia, ritenuta una delle soluzioni più innovativa ma estremamente efficaci nel trattare l’alopecia. Sperimentato in America, nei laboratori della Aprilia Science, Igrow ha la forma di un casco dotato di cuffie che agisce stimolando il cuoio capelluto con 21 diodi laser e 30 a led. Igrow casco laser funziona dunque lavorando in modo congiunto sul follicolo e lo risana in modo veloce. A rendere speciale questo apparecchio è, oltre alla velocità di intervento, l’efficacia del laser luminoso che riesce a raggiungere il follicolo indipendentemente dal tipo di cuoi capelluto su cui agisce. Il laser a bassa intensità raggiunge il follicolo, elimina l’infiammazione e mentre cura le cellule, drena i tessuti e riattiva la circolazione capillare, invertendo praticamente il processo necrotico e ristabilendo l’equilibrio.

Casco Igrow caratteristiche

Abbastanza ampio da coprire tutta la zona pilifera da trattare, il casco igrow è comodo, leggero ed è adatto per lui e per lei. E’ dotato anche di un paio di cuffie con cerniera per passare il tempo di attesa in modo piacevole e possiede anche una spia di protezione che ne blocca il funzionamento in caso di guasto o quando viene rimosso. Il prodotto è munito anche di un pratico telecomando che permette di selezionare i trattamenti e di gestire l’audio e il display. E’ presente un timer, il cavo audio per il lettore esterno e i tasti on/off.

Casco Igrow come e dove agisce

Il casco igrow consente di agire con due differenti intensità sulla parte superiore della testa. Possono essere trattati anche solo le due parti laterali e per le donne è anche possibile agire sulla parte apicale con die attività diverse. Gli effetti del casco sono visibili abbastanza presto e già dopo i primi trattamenti si può assistere ad un ispessimento del capello e ad un aumento del volume della chioma.

Ad influire notevolmente sui risultati è la frequenza dell’utilizzo del casco: infatti, per avere risultati soddisfacenti con il casco laser igrow è necessario effettuare due o addirittura tre sedute a settimana di non oltre 25 minuti. Oltre a variare l’applicazione del casco laser sulla zona del cuoio capelluto, è necessario variare anche le intensità, in modo da permettere ai capelli di poter reagire naturalmente. Uno studio ha mostrato come l’applicazione del casco per 25 minuti due volte a settimana aumenta i capelli del 37% in 4 mesi nelle donne, mentre negli uomini la crescita è del 35%.

Casco igrow funziona

In genere i risultati di Igrow capellisono piuttosto evidenti già alla fine del primo anno di trattamento, ma a garantirne gli effetti positivi è proprio l’uso continuativo del prodotto. Per assistere ad un effetto estetico soddisfacente bisogna comunque attendere almeno 3 mesi, ma poi bisogna proseguire per mantenere il risultato ottenuto e migliorarlo.