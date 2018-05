Il Panperduto da scoprire

Distanza da Varese: 20 chilometri circa

Tipologia itinerario: Gita per famiglie – Camminata/Trekking – Itinerari romantici – Cicloturismo

Tempo consigliato: una/mezza giornata

È il luogo perfetto per una gita in giornata, immersi nella natura tra storia, cultura, ignegneria e saperi. Il Panperduto di Somma Lombardo è senza dubbio uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici della nostra provincia.

Ecco alcune informazioni utili per organizzare un’escursione o una passeggiata alla scoperta di questo splendido luogo.

Dove si trova:

Il Panperduto di Somma Lombardo è una destinazione rilevante sia dal punto di vista ambientale e paesaggistico, sia per quello che rappresenta in termini di storia e cultura. Ideale per gite in famiglia, anche con i più piccoli e come itinerario per chi pratica trekking e cicloturismo. Situato, sulle rive del Ticino, lungo il sentiero europeo E1, è una cornice perfetta anche per eventi pubblici e rievocazioni, come il fine settimana dedicato a Leonardo Da Vinci e alle sua innovativa visione della natura.

Il “nuovo” Panperduto:

Nel 2015 è stato completata la ristrutturazione conservativa del casello di guardianìa idraulica delle Dighe del Panperduto, pregevole edificio storico edificato nel 1884, oggi destinato ad accogliere il flusso di turisti lungo l’itinerario fluviale e ciclopedonale.

Il museo e i servizi:

Il complesso del Panperduto offre molti servizi turistici: camere, museo, bar/caffetteria e bottega dei prodotti gastronomici locali, laboratori e visite scolastiche, visite guidate, eventi ed escursioni nella natura.

Il Panperduto è un luogo di incontro per tutti, presso l’info point potrai ricevere tutte le informazioni utili alla conoscenza e alla fruizione del territorio, potrai consultare e acquistare pubblicazioni, depliant, gadget, cartine ciclopedonali e guide.

Maggiori info: www.panperduto.it

