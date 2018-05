Il ritorno di Flo: la Uyba si riaffida a Mejiners

Dopo la conferma di Beatrice Berti e gli arrivi di Giulia Leonardi, Kaja Grobelna e Britt Herbots, la Unet E-Work continua a costruire la rosa per la prossima stagione riprendendosi una delle grandi protagoniste dei principali successi biancorossi, triplete 2012 compreso: Floortje Mejiners.

La schiacciatrice olandese è diventata mamma a febbraio, saltando così una stagione agonistica, ma ha già ripreso ad allenarsi per tornare da protagonista alla pallavolo giocata e rientrare nel novero delle attaccanti più forti del panorama europeo. Una attività che riprenderà proprio da Busto Arsizio, suo personale trampolino di lancio verso le esperienze e i successi degli anni seguenti.

Dopo il triplete con la Yamamay infatti, “Flo” ha giocato per un anno in Turchia, al Galatasaray, inframezzando le stagioni trascorse con la maglia di Piacenza, con la quale ha vinto altri due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Prima della maternità anche una stagione a Scandicci.

«Per me è un ritorno a casa: a Busto ho ricordi bellissimi e non potevo scegliere società migliore per il mio ritorno alla pallavolo. Sono diventata mamma, ma la voglia di giocare e rimettermi in gioco ad alti livelli è altissima: il volley mi manca ed è la mia vita, sto già lavorando sodo per farmi trovare pronta per l’inizio della stagione». Mejiners promette di aver sempre seguito la Uyba a distanza e ritroverà alcune compagne di squadra importanti: «So che ci sarà Alessia Gennari, una ragazza e una giocatrice che stimo moltissimo con cui ho giocato a Piacenza ma anche Giulia Leonardi, con cui qui ho vinto tanto. E poi naturalmente tutti i tifosi del Palayamamay, i più calorosi e i più presenti sugli spalti di tutti i palazzetti».

LA SCHEDA

Floortje Mejiners è nata a Oldenzaal (Olanda), il 16 gennaio 1987 ed è alta 192 cm. Fatta eccezione per una parentesi turca al Galatasaray (2014/15), dopo Busto ha giocato a Piacenza fino al 2015/2016, dove ha vinto due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Nel 2016 è stata ingaggiata dalla Savino del Bene Scandicci e nella scorsa stagione ha interrotto l’attività agonistica per la gravidanza.