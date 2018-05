Il “Tugnin” è morto a 106 anni, era l’Alpino più anziano di Varese

E’ scomparso all’età di 106 anni Antonio Porrini detto “Tugnin”, l’Alpino più anziano della Sezione di Varese. L’uomo è scomparso domenica 20 maggio, alle ore 13 e 30. Le esequie verranno celebrate martedì 22 maggio alle ore 16.30 nella chiesa di Sant’Alessandro a Besozzo Superiore (VA). Rosario alle ore 16.00.

L’Alpino Antonio Porrini, classe 1912, da tutti chiamato “Tugnin”, nato a Besozzo il 23 giugno 1912, ha compiuto 105 anni il 23 giugno 2017. Ha combattuto durante la 2a guerra mondiale nella campagna di Grecia, Albania e Montenegro. Nell’anno 1985 ha ricevuto dalla Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini il premio “Pà Togn”, assegnato ad Alpini meritevoli per azioni di solidarità, per l’opera svolta come artigiano idraulico a favore degli anziani della casa di riposo “Ronzoni” di Besozzo. Per numerosi anni ha partecipato a feste e manifestazioni alpine come Alfiere del Gruppo Alpini Bogno di Besozzo. Da tutti, Alpini, Autorità e popolazione conosciuto e amato per la simpatia e allegria che lo caratterizzava. Il Consiglio Direttivo Sezionale ne rimpiangono la scomparsa.